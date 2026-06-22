Kocaeli'nin yeni vitrini Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, açılışının ilk iki gününde 36 bin 809 ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ilgi gördü. Sadece Kocaeli değil, il dışından da gelen ziyaretçiler, Körfez Aqua'ya hayranlıklarını dile getirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Millet Bahçesi'nde hayata geçirilen Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, açılış gününde yakaladığı yoğun ilginin ardından ikinci günde de ziyaretçi akınına uğradı.

Farklı kıtalardan su altı yaşamını bir araya getiren etkileyici konseptiyle dikkat çeken akvaryum, hafta sonu Kocaelililer başta olmak üzere çevre illerden de gelen vatandaşların öncelikli ziyaret noktası oldu. Aileler ve çocuklar başta olmak üzere çok sayıda ziyaretçi, bu özel deneyimi yaşamak için akvaryuma akın ederken, giriş alanında gün boyu yoğunluk ve uzun kuyruklar hiç bitmedi.

İKİ GÜNDE TOPLAM 36.809 ZİYARETÇİ

Açılışın ilk gününde 15 bin 150 ziyaretçiyi ağırlayan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, ikinci gün bu ilgiyi daha da artırarak 21 bin 659 kişiyi misafir etti. İki günde toplam 36 bin 809 ziyaretçiye ev sahipliği yapan akvaryum, yoğun ziyaretçi akışıyla birlikte giriş noktalarında gün boyunca hareketliliğe ve uzun kuyrukların oluşmasına sahne oldu.

Açılış kapsamında 20-21 Haziran tarihlerinde vatandaşlara ücretsiz olarak kapılarını açan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nda, yoğun ilgi üzerine ücretsiz ziyaret süresi uzatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın açıklamasıyla birlikte, (bakım günü olan 22 Haziran Pazartesi günü hariç) ücretsiz giriş uygulaması 28 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

FARKLI KITALARDAN CANLILAR BİR ARADA

Deniz canlılarını modern ve tematik bir yaklaşımla ziyaretçilerle buluşturan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, farklı kıtalardan çok sayıda su altı canlısına ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler, dünyanın çeşitli bölgelerine özgü türleri yakından inceleme fırsatı bulurken, akvaryum özellikle çocuklardan yoğun ilgi görüyor.