Bursa'nın asırlardır yaşattığı tarih ve medeniyet mirası, Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği anlamlı programla bir kez daha gelecek nesillere taşındı. Osmanlı Devleti'nin üçüncü padişahı, adaleti, devlet yönetimindeki başarısı ve fetihleriyle tarihe damga vuran Sultan I. Murad Hüdavendigâr, vefatının 637'nci yıl dönümünde düzenlenen törenle dualar eşliğinde anıldı.

BURSA (İGFA) - Çekirge Mahallesi'nde bulunan Sultan I. Murad Hüdavendigâr Camii ve Türbesi'nde düzenlenen anma programına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Sultan I. Murad Hüdavendigâr ve tüm şehitlerin ruhuna dualar okundu.

Türbe ziyaretiyle devam eden programda katılımcılar, Osmanlı'nın büyük hükümdarını rahmet ve minnetle andı. Mehteran takımının seslendirdiği marşlar ise tarihi atmosferi güçlendirerek anma programına ayrı bir anlam kattı.

Programda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Sultan I. Murad Hüdavendigâr, Osmanlı Devleti'nin beylikten cihan imparatorluğuna uzanan yolunu açan, Balkanlar'da asırlar boyunca kalıcı bir medeniyet kurulmasına öncülük eden büyük bir komutan, padişah ve hükümdardır. Bu vesileyle Sultan I. Murad Hüdavendigâr'ı rahmet ve minnetle anıyor; onunla birlikte vatan uğruna can veren tüm aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri Kosova ziyaretine de değinen Başkan Aydın, Sultan I. Murad Hüdavendigâr'ı şehit düştüğü topraklarda düzenlenen programla rahmet ve minnetle andıklarını, bugün ise aynı vefa duygusunu Bursa'da yaşattıklarını vurguladı. Bursa'nın sadece geçmişin izlerini taşıyan bir şehir olmadığını, aynı zamanda medeniyetin temel taşlarından biri olduğunu belirten Aydın, şu açıklamayı yaptı:

'Ecdadımızı, atalarımızı, bizlere bu güzel vatanı yurt edinenleri unutmamak ve gelecek nesillere tanıtmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Aynı zamanda Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında da dualarımızı ediyor, ikramlarımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu kutlu topraklarda daha nice yüzyıllar birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edecektir. Bu vesileyle, devletimizin kurucularını, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın ve tüm dönemlerin aziz şehitlerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ecdadımıza, tarihimize, kültürümüze ve Bursa'nın taşıdığı eşsiz Osmanlı mirasına sahip çıkmak, yerel yönetimler olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum.'

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile protokol üyeleri vatandaşlara pilav ikramında bulundu. Geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kuran anma programı, Sultan I. Murad Hüdavendigâr'ın aziz hatırasını yaşatırken, Bursa'nın tarihine ve manevi değerlerine sahip çıkma kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.