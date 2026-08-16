Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 17 Ağustos 1999 Depremi'nin 27. yıl dönümünde 'kentsel dönüşüm' çağrısı yaptı. Tığcılar Mahallesi'nde başlatılan mahalle bazlı dönüşümle şehrin daha güvenli ve dirençli hale getirileceğini vurguladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 17 Ağustos 1999 Depreminin 27. Yıl dönümünde açıklama yayınladı.

Açıklamasında Sakarya'nın geçmişte olduğu gibi gelecekte de deprem gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Başkan Alemdar, bir kez daha tüm Sakarya'ya kentsel dönüşüm çağrısı yaparak, şehrin güvenli ve dirençli yarınlara taşınması için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Alemdar açıklamasında, '17 Ağustos 1999, Sakarya'mızın hafızasında tarifsiz acıların, kayıpların ve büyük bir yıkımın tarihi olarak kaldı. O gece yaşadığımız acıları, kaybettiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Sakarya, deprem gerçeğiyle yaşayan bir şehir. Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de deprem riskiyle karşı karşıyayız. Şehrimizin yaklaşık 25-30 yıllık aralıklarla büyük depremlerle yüzleştiğini biliyoruz. Bu nedenle deprem gerçeğini hiçbir zaman gündemimizin dışına çıkaramayız. Bizim sorumluluğumuz, insanımızın can güvenliğini her şeyin üzerinde tutmak ve şehrimizi geleceğe hazırlamaktır.' dedi.

Bu anlayışla göreve geldikleri ilk günden itibaren kentsel dönüşüm çalışmalarına büyük bir kararlılıkla ağırlık verdiklerini belirten Başkan Alemdar, 'Yeşil, Dirençli ve Sosyal' şehir hedefimiz doğrultusunda Sakarya'nın güvenli geleceğini inşa etmek için çalışıyoruz. Adapazarı Tığcılar Mahallesi'nde başlattığımız mahalle bazlı ilk kentsel dönüşüm çalışması da bu anlayışın en önemli adımlarından biridir. Tığcılar'da yalnızca binaları yenilemeyeceğiz. Komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğu, insanların birbirini tanıdığı, çocuklarımızın güvenle sokaklarda oynadığı, sokak kültürünün yeniden yaşatıldığı bir şehir anlayışını ortaya koyacağız' dedi.

Tığcılar'da başlatılan bu örnek kentsel dönüşüm çalışmasını kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Başkan Alemdar, ortaya koyacağımız modelle hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek olacaklarını ifade etti.