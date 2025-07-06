Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Avrupa Yıldızlar Judo Kupası bugün Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle organize edilen Avrupa Yıldızlar Judo Kupası bugün Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda başladı. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz’un da açılışa katıldığı turnuvada 459 sporcu madalya için ter döküyor.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki turnuvanın açılış törenine Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Genel Sekreter Ahmet Emrah Beşe ile Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer katılarak sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Bugün de devam edecek müsabakalarda U13-U15 kadın ve erkek kategorilerinde 36 siklette 459 sporcu madalya için ter dökecek.