Kocaeli Büyükşehir’in ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışları Motocross Park Kartepe’de başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışları Motocross Park Kartepe dün nefes kesen yarışlara sahne oldu. Turnuvanın ödül töreni ise bugün gerçekleşecek.

Spor yatırımları ve faaliyetlerinde ortaya koyduğu belediyecilik anlayışı ile çok sayıda belediyeye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporun başkenti olma yolunda uluslararası, ulusal ve yerel spor etkinliklerine büyük destekler veriyor. Kentin doğa sporları potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmaya devam eden Kocaeli Büyükşehir, ülke çapında önemli bir spor faaliyetine daha ev sahipliği yapıyor.

16 TAKIM VE 33 SPORCU KATILIYOR

Bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen 2025 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışları Motocross Park Kartepe’de başladı. Zorlu engellerle dolu ekstrem parkurda kadınlardan gençlere, ustalardan veteranlara kadar 16 takım ve 33 sporcu kıyasıya yarışıyor.

Kocaeli’nin doğayla iç içe ilçesi Kartepe bu hafta sonu süper enduro tutkunlarını ağırlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Motor Sporları Federasyonu, Kartepe Belediyesi ve Kartepe Motosiklet Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen yarışlara doğaseverler ve motorsporları meraklıları büyük ilgi gösterdi.

ÖDÜL TÖRENİ BUGÜN

Prestij Genel Klasman, Usta Genel Klasman, Hobi Genel Klasman, Genç Genel Klasman, Veteran Genel Klasman, GP Genel Klasman ve Kadın Genel Klasman olmak üzere 7 kategoride düzenlenen yarışlarda sporcular hem doğa koşullarına hem de yapay engellere karşı mücadele veriyor. Bugün sıralama ve antrenman turları için piste çıkan sporcular 6 Temmuz Pazar günü (bugün) ise final yarışlarında boy gösterecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın da katılım sağlayacağı final yarışlarında sporcular izleyenlere unutulmaz bir şölen yaşatacak.

Ekstrem parkurda dereceye giren sporculara ödül ve kupalarını Başkan Büyükakın takdim edecek.