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Genç sporcuların yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu futbol şenliğinin, dostluk, fair-play ve takım ruhunu ön plana çıkararak kentteki kutlama etkinliklerine renk katması hedefleniyor.

Turnuvada 2016-2017 doğumlu, 9-10 yaş kategorisindeki sporcular mücadele ediyor. Karşılaşmaların 16.00 ile 22.00 saatleri arasında oynandığı organizasyon, İzmit'in kurtuluş yıl dönümü coşkusunu sporla bir araya getiriyor.

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