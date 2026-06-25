Kocaeli İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen '28 Haziran İzmit'in Kurtuluşu Futbol Şenliği' başladı.
KOCAELİ (İGFA) - İzmit'in kurtuluşunun 105. yılı kapsamında düzenlenen Futbol Şenliği, 24-26 Haziran tarihlerinde Cephanelik Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Amatör futbol takımların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, 24-25-26 Haziran tarihlerinde yapılacak. 3 gün boyunca 30 takım turnuvada yer alacak.
GENÇ SPORCULAR YETENEKLERİNİ SERGİLİYOR
Turnuvada 2016-2017 doğumlu, 9-10 yaş kategorisindeki sporcular mücadele ediyor. Karşılaşmaların 16.00 ile 22.00 saatleri arasında oynandığı organizasyon, İzmit'in kurtuluş yıl dönümü coşkusunu sporla bir araya getiriyor.
Genç sporcuların yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu futbol şenliğinin, dostluk, fair-play ve takım ruhunu ön plana çıkararak kentteki kutlama etkinliklerine renk katması hedefleniyor.