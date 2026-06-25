Adıyaman mutfağının köklü ve eşsiz tatlarından biri daha resmen tescillendi. Yörede 'Mehir' ve 'Ayran Aşı' olarak da bilinen Kahta Balcanı Dev Çorbası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak Adıyaman'ın gastronomi hazinesindeki yerini taçlandırdı.

Ferit Binzet

ADIYAMAN (İGFA) - Kahta Kaymakamlığı'nın başvurusu üzerine 17 Şubat 2025'te başlayan süreç, 13 Mayıs 2026 tarihinde 1857 tescil numarasıyla sonuçlandı. Böylece asırlardır sofralarda yer bulan bu özgün lezzet, artık resmen koruma altına alınmış oldu.

ASIRLARIN LEZZETİ TESCİLLE TAÇLANDI

Yalnızca bir çorba değil, aynı zamanda bir kültür mirası olan Kahta Balcanı Dev Çorbası; keçi sütünden elde edilen yoğurdun ayrana dönüştürülmesiyle başlayan zahmetli bir sürecin ürünü. İçine eklenen dövme, bulgur, patlıcan ve biberle zenginleşen bu özel tarif, geleneksel yöntemlerle hazırlanarak nesilden nesile aktarılıyor.

Adıyamanlı ünlü şef Muzaffer Yakan, bu tescilin yalnızca bir belge değil, aynı zamanda ata mutfağına sahip çıkmanın güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı. Yakan, 'Yaz kış tüketilebilen bu özel çorbanın tescillenmesi, hem mutfağımızın tanıtımına hem de gastronomi turizmine büyük katkı sağlayacak' dedi.

EMEK, SABIR VE GELENEĞİN BULUŞTUĞU LEZZET

Yapımı zahmetli ancak tadı unutulmaz olan bu çorbayı Muzaffer Şef şöyle tarif ediyor:

'Sadece keçi sütünden önce yoğurt yapılır. Bu yoğurt daha sonra yayıkla ayran haline getirilip kısık ateşte kaynatılır. Kaynayan ayran içerisine dövme veya bulgur, patlıcan, biber atılarak kaynatılır. Katılaşmaya başladığı zaman bakır bir kapta soğumaya bırakılır. Daha sonra dolapta saklanır.

Her öğün yenilebilen bu çorba üzerine isteğe göre karamelize kuru soğan eklenerek servis edilebilir. Kahta Balcanı Dev Çorbası Adıyaman sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.'

ADIYAMAN'IN TESCİLLİ LEZZETLERİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Kahta Balcanı Dev Çorbası'nın tescillenmesiyle birlikte Adıyaman'ın coğrafi işaretli ürün sayısı bir kez daha arttı. Besni Üzümü'nden Tene Helvası'na, Kahta Bademi'nden Etsiz Çiğ Köfte'ye kadar birçok değerli ürünle birlikte bu çorba da artık resmen Adıyaman'a ait bir marka haline geldi.

GASTRONOMİ TURİZMİNE GÜÇLÜ KATKI

Coğrafi işaret tescili, yalnızca bir ürünün korunmasını değil; aynı zamanda bölgenin tanıtımını, ekonomik kalkınmasını ve turizm potansiyelini de güçlendiriyor. Kahta Balcanı Dev Çorbası da bu yönüyle Adıyaman'ı gastronomi haritasında daha görünür kılacak önemli değerlerden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye genelinde coğrafi işaretli ürün sayısı 1.862'ye ulaşırken, Adıyaman mutfağı da her geçen gün bu zengin mirasa yeni değerler kazandırmaya devam ediyor.