Burcum Tansu SARI - BursaAjansı / BURSA (İGFA) - Dağ Yöresi Eğitim, Kalkınma ve Araştırma Vakfı (DEKAV) genç vizyonunu güçlendirmek ve mesleki farkındalık kazandırmak amacıyla başlattığı Gençlik Buluşmaları Ördekli Kültür Merkezi'nde devam etti. Gençlerin ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz mentörlük programında, geleceğin hukukçuları ve üniversite adayları tecrübeli isimlerle buluştu.

Program kapsamında gençlerin ufkunu açacak pek çok kritik başlık masaya yatırıldı. Etkinlikte; üniversite hayatı, kariyer planlama, meslek tanıtımı, kişisel gelişim, sorumluluk bilinci, hukuk okuryazarlığı ve geleceğin mesleki gereksinimleri detaylıca ele alındı. Moderatörlüğünü FSMVÜ Öğretim Görevlisi ve Bursa Barosu Avukatı İdris Kaydul'un üstlendiği panele; Yargıtay Tetkik Hâkimi Mehmet Can, Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hâkim Yılmaz Yavuz konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar, yargı mensubu olmanın sorumluluklarını, hukuk eğitiminin inceliklerini ve meslek hayatında karşılaşılan deneyimleri gençlerle paylaşarak yöneltilen soruları yanıtladı. Program, konuklara hediye takdimi sonrası toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Program sonrasında konuşan DEKAV Başkanı Yüksel Yaşar, vakfın eğitimden kalkınmaya uzanan misyonuna dikkat çekerek, 'Üçüncü programımızda kıymetli hâkimlerimizle gençlerimize hayat tecrübesi sunduk. Eğitim sürecimizin ardından şimdi sıra yöremizin kalkınması için atacağımız adımlarda' dedi. 'Gençlerle Baş Başa' serisinin her aşamasında farklı alanlardan uzman isimleri gençlerle buluşturduklarını dile getiren Yaşar, 'Bu bizim üçüncü programımız. Birincisinde ekonomistlerimiz ve milletvekillerimizle bir araya geldik. İkincisinde yerel siyasetimizin değerli isimlerini, milletvekillerimizi ve belediye başkanlarımızı ağırladık. Bu üçüncüsünde ise çok kıymetli hâkimlerimizi konuk ettik. Sadece teorik eğitim değil; sosyal yaşamda, hayat tecrübesinde her gence artı katacak çok mükemmel bir anlatım ve eğitim oldu' diye konuştu.