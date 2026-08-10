Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal risk taşıyan haneleri sorunlar derinleşmeden tespit etmek amacıyla 'Sosyal Risk Haritaları' uygulamasını hayata geçiriyor. 35 sosyal olguya ilişkin 648 gösterge üzerinden analiz yapılarak ihtiyaç sahiplerine nokta atışı destek sağlanacak.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal sorunlara yalnızca ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek yerine, riskleri önceden tespit ederek erken harekete geçmeyi hedefliyor.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, bu kapsamda 'Sosyal Risk Haritaları' uygulamasının devreye alındığı belirtildi. Sistemle, belirlenen 35 sosyal olguya ilişkin 648 gösterge üzerinden elde edilen veriler analiz edilerek sosyal risk taşıyan haneler tespit ediliyor. Böylece sorunların büyümesi beklenmeden harekete geçilmesi ve vatandaşlara ihtiyaçlarına uygun desteklerin daha hızlı ulaştırılması amaçlanıyor.

Bakanlık, çalışmaların 'doğru zamanda, doğru yerde ve doğru hizmet modelleriyle' vatandaşların yanında olma anlayışıyla sürdürüleceğini vurguladı.

Mevcut vakalara etkin ve hızlı müdahalede bulunmak kadar öngörülebilir olayları tespit etmek ve önlem almak da kritik bir süreçtir.



Sosyal Risk Haritalarımız, bu aşamada devreye giriyor.



Belirlediğimiz 35 sosyal olguya ilişkin 648 gösterge pusulamız oluyor. Elde ettiğimiz: pic.twitter.com/52WciIKk9I — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) August 10, 2026