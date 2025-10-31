Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanlığı'nın ekim ayı toplantısı Körfez'de yapıldı. Toplantıda ilçelerdeki parseller arası emsal transferi uygulamaları ve ⁠şantiye şefliği yönetmeliği masaya yatırıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği imar toplantısının bu ayki durağı Körfez oldu. Körfez Belediyesi'nin ev sahipliğindeki toplantıya; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Büyükşehri Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Rahmi Erdal Tümpalay, belediye başkan yardımcıları ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda 12 ilçedeki parseller arası emsal transferi uygulamaları, ⁠baz istasyonlarının plan ve ruhsatlandırma süreçleri ile ⁠şantiye şefliği yönetmeliği konuları detaylıca ele alındı.

'PLANLI VE İHTİYAÇ ODAKLI ÇALIŞMALAR

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, imar toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, 'İmar ve şehircilik ile ilgili ilçe ve şehirlerde yaşanan sorunların tüm kentle birlikte değerlendirilmesinin faydalı olduğuna inanıyorum. Sizler de bunu güzel, planlı ve ihtiyaç noktasında yaptığınızı biliyorum' dedi.

İmar ve şehircilik konusunun önemine değinen Söğüt, 'Bir kentin en önemli işlerinden biri de imar ve şehircilik konusudur. Kentin daha estetik olması, daha güzel bir görünüme kavuşması, daha yaşanabilir ve güvenli şehir olması imar ve şehircilik anlamında atılan adımlara bağlı. Bu noktada birçok önemli adım atıldı ama her adım yeni sıkıntıları da beraberinde getiriyor.

Problemlerin çözülmesi ortak akılla mümkün. Bu yüzden vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına her ilçede imar toplantılarımız yapılıyor' diyerek toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını diledi.