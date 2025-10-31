Cesur Yürekli Kadınlar Derneği (CEYKAD), Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Topluluğu iş birliğiyle yürüttüğü 'Renklerle Umut' projesi kapsamında Orhaneli Erenler İlköğretim Okulu'nda eğitim gören çocuklara renkli dokunuşlarla umut oldu.

BURSA (İGFA) - Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda güçlenmesi için kurulan CEYKAD, bu kez çocukların dünyasına renk kattı. Dernek, Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Topluluğu ile birlikte yürüttüğü 'Renklerle Umut' projesi kapsamında Orhaneli Erenler İlköğretim Okulu'nda anlamlı bir projeye imza attı.

'ÇOCUKLAR OKULA GÜLÜMSEYEREK GİTSİN'

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cesur Yürekli Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Belgin Şen, toplumsal dönüşümün temellerinin çocuklardan başladığını vurguladı.

Başkan Şen, 'Renklerle Umut projemiz, sadece bir boyama etkinliği değil; çocuklara sevgi, umut ve özgüven aşılayan bir toplumsal dayanışma örneği. Biz, çocukların her sabah okullarına gülümseyerek gitmelerini, duvarlardaki renklerde kendi hayallerini görmelerini istedik. Cumhuriyet'imizin 102. yılında, geleceğimiz olan çocuklara Cumhuriyet değerlerini ve birlikte üretmenin güzelliğini hissettirmek bizim için büyük bir onur' dedi.

'EĞİTİM EN GÜÇLÜ DÖNÜŞÜM ARACI'

'Eğitim, bizim için en güçlü dönüşüm aracıdır. Önümüzdeki dönemde kütüphane kurma, kitap bağışı kampanyaları ve gezici atölyeler gibi projelerle daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz' diyen Başkan Şen son olarak şunları söyledi:

'Eğitim, derneğimizin en önemli odak alanlarından biri. Önümüzdeki dönemde de benzer projeleri hayata geçirmeyi, farklı okullarda ve farklı ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Ayrıca, kütüphane kurma, kitap bağışı kampanyaları ve eğitim materyali desteği gibi projelerle eğitimi desteklemeye devam edeceğiz. Toplumsal dönüşümün ancak eğitim ve dayanışmayla mümkün olduğuna inanıyor, bu yolda çalışmalarımızı sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz.'

Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla özel bir temayla gerçekleştirilen proje kapsamında, gönüllü öğrenciler okulun duvarlarını, bahçesini ve oyun alanlarını renklerle süsledi. Çocuklar hem boyama etkinliklerine katıldı hem de öğretmen adaylarıyla birlikte çeşitli yaratıcı atölyelerde buluştu. Etkinlik boyunca, paylaşma, dayanışma ve hayal gücü temaları ön plana çıkarıldı.