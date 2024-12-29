Uyguladığı tedaviler ile Kocaeli’de bir ilki gerçekleştiren Hayvan Hastanesi, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım’ın katıldığı törenle Değirmendere’de hizmete açıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin en kapsamlı tedavi uygulayan hayvan hastanesi Gölcük’te hizmete girdi. Değirmendere Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde; tam donanımla ileri teknolojiyi kullanan, uzman kadrosu ile 7/24 hizmet verecek Güneş Hayvan Hastanesi’nin açılışı, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’nin katılımıyla yapıldı.

Başkan Sezer, Kocaeli Veteriner Odası Başkanı Mehmet Bostancı’nın da katıldığı açılış sonrasında hastanedeki hizmetleri detaylı bir şekilde inceledi.

Veteriner Hekimler; Müberra Güneş Emiroğlu ve Enver Cömert Emiroğlu, hastanede yapılan çalışmalar hakkında Başkan Sezer’e bilgiler verdiler. 7 veteriner hekimin hizmet verdiği hastanede; acil müdahale ve yoğun bakımı, kök hücre tedavisi, ortopedik operasyonlar, cerrahi operasyonlar, ayakta-yatılı tedavi, ağız & diş tedavisi, kardiyoloji ve dahiliye muayeneleri, pet kuaför hizmeti ve pansiyon hizmeti verilecek.

Başkan Sezer kapsamlı bir hayvan sağlık hizmetini ilçeye kazandıran veterinerlere teşekkür ederek hastanenin Gölcük’e hayırlı olması temennisinde bulundu.