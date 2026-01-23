Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem toplumsal hizmet hem de eğitim desteği sağlamak amacıyla anlamlı bir uygulamaya imza attı. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kimsesiz bir vatandaşın cenaze yıkama ve defin işlemlerini dini usullere uygun ve titizlikle gerçekleştirdi. Defin sürecinde insani ve manevi hassasiyet ön planda tutuldu.

KOCAELİ (İGFA) - Cenaze hizmetleri sırasında Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören hafız öğrenciler, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından davet edilerek sürece dâhil edildi. Öğrenciler, cenaze hizmetlerini yerinde gözlemleyerek uygulamalı eğitim alma fırsatı buldu.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin rehberliğinde gerçekleştirilen uygulama sayesinde öğrenciler, cenaze yıkama ve defin işlemlerinin usul ve adabını sahada öğrenerek önemli bir tecrübe kazandı. Bu sayede gençler, hem teorik hem pratik bilgiyle donatılmış oldu.

SOSYAL VE MANEVİ SORUMLULUK VURGUSU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yürütülen cenaze hizmetlerinin yalnızca bir kamu görevi değil, aynı zamanda toplumsal ve manevi bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Bu tür uygulamalarla gençlerin bilinçli, donanımlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesine katkı sunulmaya devam edileceği belirtildi.