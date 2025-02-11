Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yıpranmış ya da hasarlı otokorkulukları yeniliyor. Yıl boyunca devam eden çalışmalar kapsamında trafik güvenliğinin arttırılması planlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hasarlı otokorkulukların tamiratını düzenli bir şekilde gerçekleştiriyor

Yıl boyunca devam eden çalışmalar kapsamında kazalar ve diğer sebeplerden dolayı hasar gören otokorkuluklar tespit edilerek tamir ediliyor. “Kocaeli Kent Geneli 8. Etap Muhtelif Yollarda Hasarlı Otokokorlukların Sökülmesi ve Otokorkuluk Yapım İşi” kapsamında çalışmalarını sürdüren Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yıpranmış ya da hasarlı otokorkulukları yenileriyle değiştiriyor.

Sürücülerin güvenli bir şekilde ulaşımlarını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalar kapsamında hasar gören otokorkuluklar sürüş güvenliği için yenileniyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, sürüş güvenliği için hasarlı bölgelere kısa sürede müdahale ederek yenileme çalışmalarını yerine getiriyor.