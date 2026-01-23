Kocaeli'deki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrenciler, 'Gönül Elçileri' programında bir araya geldi. Barış ve kardeşlik vurgularının şarkılara, konuşmalara yansıdığı programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 'Sakın gurbette olduğunuzu düşünmeyin. Biz her zaman yanınızdayız. Sizler sadece öğrenci değil, gönül elçilerimizsiniz' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için dünyanın dört bir yanından Kocaeli'ne gelen öğrencileri kent hakkında bilgilendirmek ve birbirleriyle tanışmalarını sağlamak amacıyla 'Uluslararası Öğrenciler Gönül Elçileri' programı düzenledi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, Kocaeli Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Nebi Karakoyun, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve yüzlerce uluslararası öğrenci katılım gösterdi.

BÜYÜKAKIN: BURASI SİZİN EVİNİZ

Programın açılış konuşmasını yapan Uluslararası Öğrenci Temsilcileri Gülnur Garlıyeva ile Zaman Maniş, Kocaeli'nin öğrenciler için en güzel şehirlerden biri olduğunu belirtti. Başkan Büyükakın ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Kendi evlatlarım başka bir şehirde okurken onlar için ne hissediyorsam, bu şehirde eğitim gören her bir gencimiz için de aynısını hissediyorum. Zaman içinde kültürümüzü daha iyi anladığımızda göreceksiniz. Bizim medeniyetimizde insan merkezdedir, gönül kırmamak en yüce değerdir. Gençler; gurbette olduğunuzu sanmayın. Başınız sıkışırsa biz her zaman yanınızdayız. Sizler sadece öğrenci değil, gönül elçilerimizsiniz.

GENÇLERİN İLK TERCİHİ TÜRKİYE

Türkiye'de 198 farklı ülkeden 350 bin evladımız var. Bu sayı itibarıyla Türkiye, dünyada 10. Avrupa'da 5. sırada yer alıyor. Sayılar ortada. Öğrencilerin Türkiye'yi değil de yurtdışını tercih ettiğini söylüyorlar. Bu tamamen şehir efsanesi. Kocaeli'de 4.203 uluslararası öğrencimiz var. Aileleri ve sevdiklerinden ayrılıp bu şehirde belli bir süre eğitim gördükten sonra büyük ihtimalle kendi ülkesine dönecek 4.203 evladımız var. Önemli olan bu güzelliği dünyaya yaymak. Kötülüğü tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Ama iyiliği çoğaltarak kötülüğün azaltmak mümkün. İnsanı merkeze alan değerleri yücelten bir felsefeyle bakmanız lazım ki yaşadığınız şehirler daha güzel yerler olsun.'

VALİ: BİZİM BAŞ TACIMIZSINIZ

Vali İlhami Aktaş da programda bir konuşma yaptı. Aktaş, 'Dünyanın en güzel coğrafyasında karşılaşabileceğiniz, dünyanın en mümtaz milletinin yaşadığı bir ülkeye gelmiş bulunuyorsunuz. Bu anlamda şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Kocaeli, eğitimle ilgili Türkiye'de söz sahibi illerden birisi. Sizler Avrupa'da ya da başka bir ülkede akademik kariyerinize devam edebilirdiniz. Ancak inanın Türkiye'deki ortamı, huzuru, misafirperverliği hiçbir yerde bulamazsınız. Dünyanın hiçbir ülkesinde bizim ülkemizdeki gibi öğrenciler baş tacı edilmez. Hepsi sizlere ticari bir gözle bakar. Bizde misafir çok kutsaldır, misafire çok hürmet edilir' dedi.

ÖĞRENCİLERE NASİHATLER VERDİ

Vali Aktaş öğrencilere de nasihatler vererek, 'Derslerinizi aksatmadan ülkemizin imkânlarından faydalanmanız hem geleceğininiz açısından hem de bizim açımızdan çok önemli. Bizim sizden tek isteğimiz kendi örf ve adetleriniz ve ülkenizin tanıtımı ile ilgili tüm çalışmalarınızı yapmanız ancak bizim de örf, adet ve geleneklerimize uygun bir şekilde davranarak herhangi bir kırgınlığa yol açacak davranışlardan uzak durmanız.'

REKTÖR: PAYDAŞIMIZ ÇOK GÜÇLÜ

Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, 'Sadece Kocaeli Üniversitesi'nde bugün 2 bine yakın uluslararası öğrencimiz eğitim hayatını sürdürüyor. Biz onları hiçbir zaman yabancı olarak görmüyoruz. Onlar bizim için bu şehrin, bu ülkenin, bu üniversitenin doğal bir parçası, farklı kültürlerin taşıyıcısı ve gönül elçileridir. Kocaeli'de uluslararası öğrencilerimize her zaman büyük bir hassasiyetle yaklaşan, sosyal hayata katılımlarını önemseyen, kültürel uyumlarını destekleyen çok güçlü bir paydaşımız var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası öğrencilerimize yönelik çok sayıda etkinliği oluyor. Kocaeli Üniversitesi adına Tahir Başkanımıza ve tüm belediye ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Gençlerimize gösterdiğiniz ilgi, verdiğiniz destek ve kurduğunuz bu gönül köprüleri bizim için son derece kıymetlidir' ifadelerini kullandı.

BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen öğrencileri buluşturmayı, kültürler arası kardeşlik ve dostluk bağlarının güçlendirilmesini amaçlayan programda; Kocaeli'nin tanıtımının yer aldığı ve uluslararası öğrencilere yönelik faaliyetleri kapsayan videolar izletildi. Uluslararası öğrenciler daha sonra davetlilere ülkelerinin geleneksel dans gösterileriyle müzik dinletisi sundu. Uluslararası öğrenciler Başkan Büyükakın'a misafirperverliği, samimiyeti, nezaketi, şehir ve ülke tanıtımı için sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.