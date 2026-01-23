Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların ucuz, lezzetli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirdiği Kent Lokantaları, adeta halkın ortak sofrası oldu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışının sahadaki en somut örneklerinden biri olarak öne çıkan Kent Lokantası, açıldığı günden bu yana gördüğü yoğun ilgiyle Denizlililerin günlük yaşamında önemli bir yer edindi.

Kentin farklı noktalarında hizmet veren lokantalar, özellikle öğle saatlerinde yoğun ilgi görürken, her yaştan vatandaşın ortak buluşma noktası haline geldi.

Kent Lokantası'nda her gün hijyen standartlarına uygun olarak hazırlanan, doyurucu ve dengeli 4 çeşit yemek 80 TL gibi uygun bir fiyatla sunuluyor. Lezzeti, sağlıklı menüleri ve erişilebilir fiyat politikasıyla takdir toplayan uygulama öğrencilerden emeklilere, çalışanlardan ailelere kadar geniş bir kesime hitap ediyor.

Otogar, Kampüs, 15 Mayıs Mahallesi, 3. Sanayi Sitesi ve Kaleiçi şubelerinin de hizmete girmesiyle birlikte 2025 yılında Kent Lokantası sayısı 5'e ulaştı.



DAYANIŞMA VE SOSYAL ADALETİN ADI: KENT LOKANTALARI



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kent Lokantası'nın gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Kent Lokantası, bizim için yalnızca bir yemek hizmeti değil. Dayanışmanın, paylaşmanın ve sosyal adaletin güçlü bir ifadesidir. Hiç kimsenin sofrası boş kalmasın, herkes sağlıklı ve doyurucu yemeğe uygun fiyatla ulaşabilsin istiyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen olumlu geri dönüşler doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor' dedi. Başkan Çavuşoğlu, Kent Lokantası'nın başarıyla işletilmesinde emeği geçenlere de teşekkür ederek, 'Bu sürecin hayata geçirilmesinde ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesinde büyük emek veren BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Doğan'a ve tüm çalışanlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.