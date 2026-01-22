Bursa Gemlik Belediyesi tarafından kentin sosyal ve kültürel yaşamını güçlendirmek, kadınlar ve çocukların kişisel gelişimine katkı sunmak amacıyla hizmete açılan Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi'nde eğitim programları aralıksız sürüyor.

BURSA (İGFA) - Merkez bünyesinde farklı yaş gruplarına yönelik olarak düzenlenen ücretsiz İngilizce dersleri, Gemlikli vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

İngilizce Öğretmeni Fatma Nur Şimşek tarafından verilen eğitimlerde kadınlar ve çocuklar, temel dil becerilerini geliştirme imkânı bulurken, yabancı dil öğrenmenin keyfini de yaşıyor. Etkileşimli ve eğlenceli içeriklerle yürütülen dersler, katılımcıların İngilizceye olan ilgisini artırıyor.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi'nde sürdürülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, 'Gemlik Belediyesi, Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi aracılığıyla eğitimden sanata birçok alanda düzenlediği ücretsiz programlarla, toplumun her kesimine yönelik destekleyici çalışmalarını sürdürmeye devam edecek' dedi.