Milli Eğitim Bakanlığınca 2025'te 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' doğrultusunda birçok düzenleme ve uygulama hayata geçirildi, öğretmen ve öğrencileri destekleyen yapay zekâ çalışmalarına hız verildi.

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla gelişen teknolojilerin eğitim sistemine entegre edilmesi başta olmak üzere önemli projeleri hayata geçirdi.

Bu yılın başında 315 bin 856 öğretmen, 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' ünvanı aldı.

Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak başlatılan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğretim programlarını bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ile 2, ortaokul 5 ile 6, ortaöğretim hazırlık ve 9 ile 10'uncu sınıflarında uygulamaya devam etti.

'Beceri temelli' yeni müfredatla 'sonuç odaklı ölçme' yerine 'süreç odaklı ölçmeye' de geçiş yapılırken bu kapsamda her dönem sonunda karne yerine okul öncesi eğitimde 'beceri edinim raporu', ilkokullarda ise 'gelişim raporu' verilmesi uygulamasına geçildi.

MEB tarafından eğitimde yapay zekâ çalışmalarına da 2025'te hız verildi. Bu kapsamda eğitim alanındaki dijitalleşme ve veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde 'Yapay Zekâ ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı' kuruldu. Daire Başkanlığı, eğitim alanındaki dijitalleşme ve veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

6-22 yaş bireylerinin zihinsel beceri ve yeteneklerini belirlemeye yönelik sürdürülebilir, interaktif ve yapay zekâ tabanlı bir psikolojik ölçme aracı olarak geliştirilen 'Türk Ulusal Zekâ Ölçeği (TUZÖ)' hayata geçirildi.

MEB, Bakanlık yönetiminden okul süreçlerine, öğretmen eğitiminden öğrenci kazanımlarına kadar geniş bir yelpazede hazırladığı 'Eğitimde Yapay Zekâ Politika Belgesi ve Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaştı. Belge, 11. Kalkınma Planı kapsamında yürürlüğe konulan Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi çerçevesinde hazırlanan 4 hedef, 15 politika ve 40 eylem adımından oluştu.

Bakanlığın 2025-2029 dönemine yönelik stratejik yaklaşımları içeren belge, millî eğitim sisteminde yapay zekâ teknolojilerinin kullanım alanlarını, Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve bu çalışmaların kapsamının genişletilmesi için atılması gereken adımları ortaya koydu.

Yapay Zekâ ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapay zekâ teknolojilerinin eğitim sistemine güvenli ve sorumlu biçimde entegre edilmesi amacıyla 'Yapay Zekâ Etiği Tavsiyeleri' kitapçığı yayımlandı. Ayrıca yapay zekâ projelerinin etik çerçevede yürütülmesini sağlamak üzere hazırlanan 'Yapay Zekâ Uygulamaları Etik Kurulu Yönergesi' de yayımlandı. Yapay zekâ, eğitim öğretim, insan kaynakları, fiziki altyapı ve yönetim alanlarında veri analizleri yaparak kamu kaynaklarının verimli kullanılması, yöneticilere hızlı ve doğru bilgiler sağlanması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Bakanlık Yönetim Sistemi 'MEBBYS' de hayata geçirildi.



İLK DERS 'HER ÇOCUK BİR FİDAN, İLK DERS YEŞİL VATAN' OLDU

Bakanlığa bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dersi, 'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' temalı dersle başladı.

Ayrıca okullardaki ara tatilde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde tüm okullarda gönüllülük esasıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

GASTRONOMİ LİSELERİ AÇILDI

Bakanlıkça bu yıl 'Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi' kapsamında, İstanbul Vehbi Koç Vakfı Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Erzurum Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı. 'Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi' doğrultusunda açılan gastronomi mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanının hazırlık sınıfına yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alımı yapıldı.



Hazırlık sınıfında öğrencilere, mutfak teknikleri ve uygulamaları, tarım ve üretim zinciri eğitimi, arkeoloji ve kültürel miras bilinci, estetik ve yaratıcı düşünce, yabancı dil ve küresel mutfak vizyonu gibi birçok imkân sunuluyor. Usta şeflerle atölye çalışmaları ve yerel coğrafya gezileri de programda yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK LİSE YERLEŞKESİ

Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesi olma özelliği taşıyan 'Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katıldığı törenle bu yıl açıldı.

MEB'in bu yıl yaptığı mevzuat değişikliğiyle özel eğitim ana sınıfları da dâhil olmak üzere 'ana sınıfları', sadece ilkokul düzeyinde değil, ortaokullar bünyesinde de açılabilmesi sağlandı. Ana sınıflarının tüm ilköğretim kurumlarını kapsayacak şekilde açık kalması sağlanacak.

Bakanlıkça, hem öğretmenlerin velilerle doğrudan iletişim kurabilmesi hem de velilerin öğrencilerinin notları, devamsızlık ve sınav tarihi gibi bilgilerine anlık ulaşmasını sağlamak amacıyla Öğretmen Bilgi Servisi 'ÖBS' ile Okul Veli Asistanı 'OVA' hayata geçirildi. Şu ana kadar ÖBS'den 400 binden fazla öğretmen, OVA'dan ise 200 binden fazla veli faydalandı.

Ayrıca, MEB'in bu yıl yaptığı yeni düzenlemeyle, şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocukların özel okullarda eğitimin yanı sıra yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi sunulan diğer hizmetlerden de ücretsiz yararlanabilmesi sağlandı.

Öte yandan bu yıl özel okullarda çocuğu bulunan velilerin 'ders kitabı' adı altında hiçbir ücret ödememesine ilişkin ilgili mevzuata hüküm eklendi.

OECD'nin her yıl yayımladığı ve eğitim sistemlerini karşılaştırmalı verilerle inceleyen, 'Bir Bakışta Eğitim 2025' raporuna göre Türkiye, bu yıl en fazla ilerleme kaydeden ülkeler arasında yer aldı. Son on yılda, Türkiye'de üç beş yaş arası çocukların okullaşma oranı yüzde 28'den yüzde 54'e yükseldi. Bu artış, OECD ülkeleri arasında en yüksek artışlardan biri olarak kayda geçti. Ayrıca, 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 98'e ulaşarak yüzde 86 olan OECD ortalamasının üzerine çıktı.



'MEBİ', ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DE ERİŞİMİNE AÇILDI

MEB, öğrencilerin bireysel öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla geçen yıl lise öğrencileri ve mezunlara yönelik hayata geçirdiği yapay zekâ destekli bireysel öğrenme platformu 'MEBİ' platformunu, bu yıl ortaokul öğrencilerinin de erişimine açtı. Platformdan bu yıl 3 milyon 375 bin 25 öğrenci ve mezun faydalanırken, 200 binden fazla öğrenci de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) denemelerine katıldı.

OKUL KIYAFETİ UYGULAMASI

Bakanlıkça yapılan yönetmelik değişikliğiyle, bu yılın eğitim öğretim dönemi itibarıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde 'okul kıyafeti' uygulamasına geçildi.



Velilere maddi külfet hâline gelmesini önlemek amacıyla okul aile birliği ile öğretmenler kurulundan görüş alınarak özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüklerince belirlenmesinin kararlaştırıldığı uygulama ile belirlenen kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek.

Bakanlıkça bu yıl bin 381 engelli öğretmen atamasının yapılmasının yanı sıra 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması da gerçekleştirildi. Sözleşmeli öğretmen istihdamında sözlü sınav başarı puanının 'KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si' alınarak belirlenmesi sistemine göre atamaların sonuncusu 24 Kasım'da yapıldı. Bundan böyle öğretmen istihdamı Öğretmenlik Mesleği Kanunu doğrultusunda kurulan Millî Eğitim Akademisi üzerinden yapılacak. Akademi üzerinden ilk kez teorik ve uygulamalı derslerden başarıyla geçen öğretmenlerin ataması sağlanacak.

EĞİTİM DİPLOMASİSİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Bakan Tekin ve Bakan Yardımcıları, 2025 yılı içinde 19 ülkeye 24 resmî ziyarette bulundu. Meclis Başkanı, Bakan, Bakan Yardımcısı düzeyinde 20 yabancı heyet Millî Eğitim Bakanlığını ziyaret etti. 125 ülke ile eğitim alanında yapılan ikili anlaşmaların sayısı 352'ye yükseldi. İmzalanan anlaşmalar, mutabakat zabıtları ve iş birliği protokolleriyle eğitim alanındaki ilişkileri, sürdürülebilir ve planlı bir zemine taşındı. Özbekistan'da düzenlenen ve Türkiye'yi Bakan Tekin'in temsil ettiği 'UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık, 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' ilan edildi.

MEB, ULUSAL VE ULUSLARARASI ZİRVELERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Millî Eğitim Bakanlığınca 2025 yılında düzenlenen ulusal ve uluslararası toplantılarda eğitimin geleceği, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ve mesleki eğitimde atılacak yeni adımlar, uzmanların katılımıyla değerlendirildi. Uluslararası Eğitim Kongresi, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' teması ile düzenlenirken ulusal ve uluslararası düzeyde katılımcılarla 'Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'nde 21. yüzyılın becerileri ve meslekleri ele alındı.

DİJİTAL İKİZ ATÖLYELERİ PROJESİ

Millî Eğitim Bakanlığı halk eğitimi merkezlerinde 2025 yılında açılan 325 bin 947 kurstan toplam 8 milyon 79 bin 327 vatandaş yararlandı. Millî Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde geliştirilerek 81 il ve 922 ilçede 100 binden fazla okul ve kurum kullanıcısına kesintisiz kurumsal e-posta hizmeti sunan 'MEB Okul ve Eğitim Kurumları Kurumsal e-Posta Sistemi', 'Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Veren Kamu Kurumu' ödülünün sahibi oldu.

Taşımalı eğitim hizmetinde dijital takip dönemi başladı. Taşımalı eğitimden faydalanan velilerin taşımalı eğitim hizmetinde daha güvenli ve şeffaf bir yapı oluşturulması amacıyla hazırlanan 'Öğrenci Servisi Planlama, Takip, Kontrol, Bilgilendirme ve Yönetim Sistemi'yle servis araçlarındaki çocuklarını anlık olarak izleyebilmesi sağlandı. Öğrencilere gerçek cihaz ve atölye ortamlarının birebir dijital kopyalarıyla uygulama imkânı sunan Dijital İkiz Atölyeleri projesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Bakan Tekin'in katılımıyla, dönüşümü tamamlanan Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tanıtıldı.

ULUSLARARASI YARIŞMALARDA 272 MADALYA

'1416 Bursları' ile gençlerin, kamu kurumları ve üniversitelerin ihtiyaç duydukları stratejik alanlarda yurt dışında lisansüstü eğitim almasına imkân sağlayan Bakanlık, 811 kontenjan ayrılan '2025 Yılı 1416 Bursları' için başvuruları aldı.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler, 2025 yılında katıldıkları uluslararası yarışmalarda spor, bilim ve teknoloji alanlarında 272 madalya kazandı.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 'İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi'nde yapılan değişiklikle, sadece 8. sınıflara yönelik verilen 'Rehberlik ve Kariyer Planlama' dersinin ismi güncellendi. Ders, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren 'Rehberlik ve Yönlendirme' ismiyle ortaokulun tüm kademelerinde haftalık 1 ders saati olarak verilmeye başlanacak. Bakanlıkça 2025 yılı boyunca yürütülen 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri' kapsamında, tüm yurtta öğrencilerin katılımıyla anlamlı çalışmalar gerçekleştirildi. Okullarda düzenlenen pano çalışmaları, kermesler, resim ve mektup etkinlikleri, söyleşiler ve tematik programlarla öğrenciler, Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çekti.