Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı SEKA Kâğıt Müzesi'nde, 'TÜBİTAK 2209-A Projesi' kapsamında hazırlanan 'Çarpana ve Kolan Dokumalarda Antik Çağ ve Bozkır Motiflerinin Hikâyesi' başlıklı sergi sanatseverlerle buluştu. Sergi, SEKA Kâğıt Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda 29 Mart tarihine kadar gezilebilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ayvacık Meslek Yüksekokulu mezunu ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Hanife Önal tarafından yürütülen proje, geleneksel dokuma sanatını günümüz yorumuyla yeniden ele alıyor. Bu kapsamda sergi, 'TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı' kapsamında hayata geçirildi.

Proje, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ayvacık Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Meral Orhan'ın danışmanlığında gerçekleştirildi. Çalışmada antik çağ ve bozkır kültürlerine ait motifler; çarpana ve kolan dokuma teknikleri aracılığıyla yeniden yorumlandı.

Zengin motif çeşitliliği ve güçlü sembolik anlatımıyla dikkat çeken antik çağ ve bozkır kültürleri, geçmişten günümüze uzanan kültürel sürekliliğin önemli bir parçası olarak sergide yer alıyor. Proje kapsamında motifler birebir kopyalanmak yerine, taşıdıkları anlam korunarak çağdaş bir üretim anlayışıyla yeniden tasarlandı.

Sergide ayrıca doğal boyama yöntemleriyle elde edilen ipliklerin kullanılması, geleneksel üretim bilgisinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir katkı sunuyor. Akademik araştırma ve uygulama temelli üretimi bir araya getiren proje, öğrenciler için önemli bir deneyim alanı oluştururken, geleneksel el sanatlarının günümüzde de üretilebilen ve geliştirilebilen canlı bir alan olduğunu ortaya koyuyor. Sergi, SEKA Kâğıt Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda 29 Mart tarihine kadar gezilebilecek.