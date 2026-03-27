Erzurum 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Artvin'e geldi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Askeri birliklerde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Artvin'e gelen Erzurum 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Artvin Valisi Turan Ergün'ü makamında ziyaret etti. Vali Ergün ile Tümgeneral Akyıldız bir süre görüştü.

Ziyaretin sonunda Tümgeneral Akyıldız, Valilik Şeref Defterine günün anısına duygularını yazdı.

Ziyarette, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve 25. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Enver Örtel hazır bulundu.