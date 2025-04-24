Kocaeli Büyükşehir, Gebze Millet Bahçesi’nde vatandaşların hem spor yapabileceği hem de keyifli vakit geçirebileceği zengin bir yaşam alanı inşa ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’ne nefes aldıran “Millet Bahçesi” projeleriyle yeşil alan sayısını her geçen gün artırıyor. Bu bağlamda Büyükşehir’in Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü proje, Gebzelilerin buluşma noktası olacak.

GEBZELİLERİN YENİ NEFES ALANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata ve insana dokunan hizmetlerinde sınır tanımıyor. Bu bağlamda Büyükşehir, 7’den 70’e herkesin doğayla buluşup, keyifli vakit geçireceği millet bahçelerinin bir yenisini Gebze’ye kazandırıyor. Gebze eski askeri kışlasının bulunduğu yaklaşık 400 dönümlük alanda inşa edilen Gebze Millet Bahçesi, önemli altyapı çalışmalarıyla hızla şekilleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle sürdürülen projede şuan çevre yollarının yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Caddesi ve Yeni Bağdat Caddesi kesişimindeki kavşak düzenlemeleri ile kavşak kolları yapıldı.

740 ARAÇ KAPASİTELİ OTOPARK İNŞA EDİLDİ

Gebze Millet Bahçesi sadece yeşil alanlarıyla değil, aynı zamanda altyapı yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Daha önce 5 kilometre uzunluğunda yeni bir yol yapan Büyükşehir, 740 araç kapasiteli bir otopark ve iç yollar inşa ederek bölgedeki çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Bu yollar, bölgenin sosyal donatılarına ve yeşil alanlarına ulaşımı kolaylaştıracak. Toplamda 15 bin ton binder asfalt, 52 bin 500 ton dolgu ve 32 bin 750 ton plentmiks temel serimi yapan Büyükşehir, bisiklet yolu için de asfalt serim işlemini tamamladı.

ZENGİN BİR YAŞAM ALANI KURULUYOR

Geniş sosyal donatı alanlarıyla inşa edilen Gebze Millet Bahçesi, vatandaşlara yılın 12 ayı keyifli bir zaman geçirme fırsatı sunacak. Toplam 393 bin metrekarelik devasa bir alan üzerine inşa edilen ve içerisinde pek çok sosyal donatı alanı barındıran projede;koşu ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, futbol ve basketbol sahaları, millet kıraathanesi, doğal gölet, tematik bahçeler, kafeler ve daha birçok sosyal alan Gebzelilerehizmet verecek. Bölgede, vatandaşların hem spor yapabileceği hem de keyifli vakit geçirebileceği zengin bir yaşam alanı oluşturulması amaçlanıyor.