23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nın 105. yılında Güzelbahçe Belediyesi’nin Güzelbahçe Toplanma Etkinlik Merkezi’nde düzenlediği şenlik büyük bir ilgi gördü. AİZMİR (İGFA) - Çocuklar şişme kaydıraklarda, dev maskotlarla, palyaçolarla doyasıya eğlendi. 6 Şişme Oyun Parkuru (Kaydırak, Kuleli Zıpzıp, Canlı Langırt, Dart, Gladyatör, Sumo), Karikatür Çizim atölyesi, Hacivat - Karagöz Kukla Yapım Atölyesi, Resim Atölyesi, Bileklik Yapım Atölyesi, Atatürk Baskılı Tişört Yapım Atölyesi, Tahta Oyuncak Atölyesi, Güzelbahçe Belediyesi Halk Oyunları Çocuk Ekibi, Palyaçolar & Maskotlar, Kostümlü Animatörler, Sosis Balon Dağıtımı, Sihirbaz Sahne Gösterisi, Pamuk Şekeri İkramı, Patlamış Mısır İkramı ve Yüz Boyama etkinlikleri ile çocuklar gönüllerince eğlendi.

‘ONLARIN BAYRAMI DOYASIYA EĞLENMELİLER’

Oyun alanlarını gezen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, çocuklarla fotoğraf çekildi. Başkan Günay, “Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini temsil eden en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızın bayramı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm yurttaşlarımızla birlikte coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü, çocuklarımızın gülüşleri ve umut dolu bakışlarıyla kutluyoruz. Bugün aynı zamanda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, milletimizin egemenliğini ilan ettiği ve geleceğe dair umutlarını tazelediği bir gündür. Belediye olarak, çocuklarımızın mutluluğunu ve sağlıklı gelecekleri için çalışmaya devam edeceğiz. Onların eğitim, sağlık ve sosyal gelişimlerini desteklemek, en büyük önceliklerimiz arasında yer almalıdır. Bugün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı geleceğe daha güvenle taşımak için üzerimize düşen sorumluluğu her zaman yerine getireceğimizi bir kez daha taahhüt ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum” diye konuştu.