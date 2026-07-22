Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı ve çevresi ile Sivas Caddesi'nde 'çevre temizliği ve çevrenin korunması' temalı denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı. Denetimler sırasında zabıta ekiplerince esnaf ve vatandaşlara çevre duyarlılığı konulu broşürler dağıtıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha yaşanabilir bir şehir için yerel yönetim hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürürken Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de kentte vatandaşların huzur, güven ve esenlik içerisinde yaşaması için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Genel Kontrol Zabıta Amirliği tarafından Cumhuriyet Meydanı ve çevresi ile Sivas Caddesi'nde 'çevre temizliği ve çevrenin korunması' temalı denetimler yapıldı.

Denetimler sırasında, zabıta ekiplerince esnaf ve vatandaşların çevre duyarlılığını arttırmak amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ekipler, çevreye duyarlı bir şekilde faaliyetlerini yürüten esnaflara gösterdikleri hassasiyetten dolayı, Başkan Büyükkılıç'ın hediyesi olan Türk bayrağı renk ve desenli şapkalar takdim etti.