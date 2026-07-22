İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes Barajı çevresinde yaklaşık 2 bin dönümlük bal ormanı oluşturmak için iş birliği protokolü imzaladı. Projeyle hem İzmir'in ikinci büyük içme suyu kaynağı korunacak hem de arıcılık desteklenerek bölge ekonomisine katkı sağlanacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevrenin korunması ve kırsal kalkınmayı birlikte hedefleyen önemli bir projeyi hayata geçiriyor. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılan Gördes Barajı çevresindeki koruma alanları etaplar halinde ağaçlandırılarak yaklaşık 2 bin dönümlük bal ormanına dönüştürülecek.

'Gördes Barajı Tampon Bölge Protokolü', İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde İzmir Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle imzalandı. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke ve belediye yöneticileri katıldı.

Proje kapsamında ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi, iklim değişikliğine karşı doğal direncin artırılması ve kırsal ekonominin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Gördes Barajı'nın İzmir için hayati öneme sahip bir içme suyu kaynağı olduğunu belirterek, kullanılmayan alanların bal ormanına dönüştürülmesi fikrinin hem çevreyi koruyacağını hem de yöre halkına yeni gelir kapısı oluşturacağını söyledi. Tugay, 'Gördes'in iyiliği, Manisa'nın iyiliği bizim de iyiliğimiz. Bu proje hem doğaya hem de bölge insanına önemli katkılar sağlayacak' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise yıllardır atıl durumda bulunan kamulaştırılmış alanların yaklaşık 400 bin fidanla yeniden doğaya kazandırılacağını belirterek, 'Hem vatandaşlarımızın mağduriyetini azaltacağız hem havzayı daha güvenli ve yeşil hale getireceğiz hem de arıcılığı destekleyerek ekonomiye katkı sağlayacağız' ifadelerini kullandı.

Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke de uzun yıllardır savundukları bal ormanı projesinin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmanın su kaynaklarının korunmasıyla birlikte bölgenin ekonomik kalkınmasına da katkı sunacağını söyledi.

İZSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Güzin Özbaş ise Gördes Barajı'nın Tahtalı Barajı'nın ardından İzmir'in ikinci büyük içme suyu kaynağı olduğunu hatırlatarak, baraj çevresindeki yaklaşık 195 hektarlık kamulaştırılmış alanın doğal tampon bölgeye dönüştürüleceğini belirtti. Böylece erozyonun azaltılması, göle sediment taşınmasının önlenmesi ve su kalitesinin korunması amaçlanıyor.

Projede ilk etapta 580 dönümlük alanda 411 bin bitki toprakla buluşturulacak. Lavanta, kekik, adaçayı, akasya, ıhlamur, kızılçam ve fıstık çamı başta olmak üzere 34 farklı bitki türü kullanılacak. Bitkilendirme, arılar için yıl boyunca nektar ve polen sağlayacak şekilde planlandı.

Sonbaharda başlayacak dikim çalışmalarının 2029 yılına kadar etaplar halinde sürdürülmesi hedefleniyor. Proje kapsamında kadınlar ve genç üreticilere uygulamalı arıcılık eğitimleri verilecek, çiçeklenme döneminin ardından kontrollü olarak gezici arıcıların da alandan yararlanması sağlanacak. Yaklaşık 2 bin dönümlük alanın ormana dönüştürülmesiyle hem İzmir'in içme suyu havzasının uzun vadeli korunması hem de Gördes'te arıcılık ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor.