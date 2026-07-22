İstanbul'un Maltepe ilçesinde kamusal alanlar yeniden yayaların kullanımına açıldı, kaldırımları işgal eden malzemeler tek tek toplandı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanlarını korumak ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla Fındıklı Mahallesi genelinde kapsamlı kaldırım işgali denetimi gerçekleştirdi. Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahallenin cadde ve sokaklarında yürütülen çalışmalarda yaya geçişini engelleyen işgalleri kaldırırken, kurallara aykırı uygulamalara yönelik gerekli uyarıları yaptı.

Denetimler kapsamında kaldırımlara ve yol kenarlarına izinsiz şekilde bırakılan dubalar, lastikler, reklam panoları ve çeşitli engelleyici malzemeler ekipler tarafından toplandı. Kaldırım üzerine taşırılan malzemeler ve yayaların güvenli geçişini zorlaştıran unsurlar kaldırılarak kamusal alanlar yeniden vatandaşların kullanımına kazandırıldı.

Özellikle çocuklu aileler, engelli bireyler ve yaşlı vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen kaldırım işgallerine karşı hassasiyetle hareket eden zabıta ekipleri, esnafı da yürürlükteki mevzuat hakkında bilgilendirdi.

Maltepe Belediyesi'nin uzun süredir periyodik olarak sürdürdüğü denetimlerin, Fındıklı Mahallesi'nde kaldırım işgallerinin önemli ölçüde azalmasına katkı sağladığı belirtilirken, ekipler mahallede kamu düzenini bozabilecek yeni işgallere karşı kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, kamusal alanların herkesin ortak hakkı olduğuna dikkat çekerek vatandaşlardan ve esnaftan kurallara duyarlılıkla uymalarını istedi.