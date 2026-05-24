Uludağ Elektrik, Kurban Bayramı süresince demüşterilerinin elektrik işlemlerini kesintisiz sürdürebilmesi için dijital hizmet kanalları üzerinden hizmet vermeyedevamedecek. Bayram boyunca fiziksel işlem merkezleri kapalı olurken; abonelik başlatma ve sonlandırma, fatura ödeme gibi işlemler, online işlem merkezive e-Devlet üzerinden 7 gün 24 saat gerçekleştirilebilecek.

BURSA (İGFA) - Dijitalleşme yatırımlarıyla müşteri deneyimini daha hızlı ve erişilebilir hale getirmeyi hedefleyen şirket, kullanıcıların işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmesine odaklanıyor. Uludağ Elektrik'in online işlem merkezi üzerinden abonelik işlemleri yalnızca birkaç dakika içinde tamamlanabiliyor.

Uludağ Elektrik'in online işlem merkezi üzerinden kullanıcılar, birkaç adımda işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Aboneler faturalarını çok kısa sürede ödeyebilirken, yeni abonelik işlemleri de yaklaşık 3 dakikada şubeye gitmeden tamamlanabiliyor. Bununla birlikte abonelik başlatma ve sonlandırma, fatura oluşturma, güvence bedeli iadesi ve tüketim inceleme gibi birçok işlem de dijital kanallar üzerinden birkaç dakika içinde yapılabiliyor. Böylece kullanıcılar, günün her saati elektrik aboneliğine dair tüm ihtiyaçlarını kolayca karşılayabiliyor.Bilgilerini online işlem merkezi üzerinden güncelleyebilen kullanıcılar, güvence bedeli işlemlerini de bu kanaldan yürütebiliyorlar.Müşteriler, kimlik ve abonelik bilgileriyle tüm işlemlerini online işlem merkezinden 7 gün 24 saat hızlı ve doğru bir şekilde yapabiliyor. Tüm bu kolaylıklardan yararlanabilmek için www.uludagelektrik.com.tr linkinden online işlem merkezine tıklamak yeterli oluyor.

'MÜŞTERİLERİMİZİN İŞLEMLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, bayram süresince de dijital hizmet kanallarının aktif şekilde hizmet vermeye devam edeceğini belirterek, 'Müşterilerimizin bayram boyunca işlemlerini hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebilmesi için tüm dijital altyapımızı hazır. Fiziksel işlem merkezlerimiz kapalı olsa da online işlem merkezimiz, çağrı merkezimizve e-Devlet üzerinden hizmet vermeyi sürdüreceğiz' dedi.

Dijitalleşmeyi yalnızca teknolojik dönüşüm değil aynı zamanda müşteri memnuniyetini artıran önemli bir hizmet yaklaşımı olarak gördüklerini ifade eden Arslan, 'Abonelik başlatma ve sonlandırma, fatura ödemegibi birçok işlem artık dakikalar içerisinde tamamlanabiliyor. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak uygulamaları geliştirmeye devam ederken süreçlerimizi daha hızlı, şeffaf ve erişilebilir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' diye konuştu.

Çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda dijital kanalların önemine de dikkat çeken Arslan, elektronik fatura ve dijital hizmet uygulamaları sayesinde önemli ölçüde kağıt ve su tasarrufu sağlandığını, karbon salınımının azaltılmasına katkı sunulduğunu belirtti.

Uludağ Elektrik, bayram boyunca da dijital altyapısı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla kullanıcılarına kesintisiz hizmet sunmaya devam edecek.