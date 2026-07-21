Antalya'da Kaş Asayiş Bot Timi, denizlerde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Ekipler; göçmen kaçakçılığını önleme, kıyı güvenliği ve genel asayişin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Kaş Asayiş Bot Timi, sorumluluk sahasında önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Asayiş Bot Timlerinin denizlerde de vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla görevlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Devriye faaliyetleri kapsamında ekiplerin; göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, karadan ulaşımı bulunmayan tesislerin kontrol edilmesi, kıyı şeridindeki vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve genel asayişin korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüğü aktarıldı. Jandarma ekiplerinin, karada olduğu gibi denizlerde de önleyici kolluk faaliyetlerini azim ve kararlılıkla devam ettirdiği kaydedildi.