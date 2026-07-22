Türkiye'nin en uzun soluklu kültür sanat organizasyonları arasında yer alan Uluslararası Bursa Festivali'nin 64'üncüsü, dünyaca ünlü Türk Tenor Murat Karahan'ın Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ve konuk soprano Teona Dvali ile sahne aldığı büyüleyici konserle başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nin açılışında, dünyaca ünlü Tenor Murat Karahan, BBDSO ve konuk Soprano Teona Dvali sahne aldı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Festival açılışına Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Birkan, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.





'HERKESİN HAYATINA NEŞE VE İLHAM KATACAK'



Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, festival açılışındaki konuşmasında Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nun tam 64 yıldır müziğe, sanata ve kültür mirasına ev sahipliği yapmaya devam ettiğini söyledi. Festivalin Bursalıları aynı şarkılarda, aynı duygularda bir araya getirdiğini belirten Başkan Vekili Biba, gençleri, çocukları ve aileleri festivalin açılışında görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Sanatla büyüyen, müzikle beslenen nesillerin, hoşgörünün, barışın ve köklü mirasın taşıyıcısı olacağını dile getiren Başkan Vekili Biba, 'Festivalimiz boyunca gerçekleştireceğimiz her etkinlik, herkesin hayatına bir nebze olsun neşe ve ilham katmak içindir. 10 Ağustos'a kadar birbirinden değerli sanatçıları Bursa'mızda misafir edeceğiz. Aynı zamanda tiyatro oyunlarıyla da sanatseverlerle buluşacağız.' dedi.





'BÜYÜLEYİCİ PERFORMANS KULAKLARIN PASINI SİLDİ'



Bursa'nın gururu olan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın eşsiz tınılarını dinleyerek festival coşkusunun başlayacağını vurgulayan Başkan Vekili Biba, 'Dünyaca ünlü tenorumuz Murat Karahan ve konuk Soprano Teona Dvali'nin büyüleyici performanslarıyla kulaklarımızın pası silinecek. Festivalimizin hayata geçmesinde emeği olan BKSTV'nin Başkanı Zekeriya Birkan ve yönetimi başta olmak üzere ana sponsorumuz Uludağ İçecek ile tüm sponsorlarımıza ve festivalimize değer katan Bursalılara gönülden teşekkür ediyorum. Uluslararası Bursa Festivali'mizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.' diye konuştu.





BURSA'NIN KÜLTÜR SANAT VİZYONUNUN YANSIMASI



BKSTV Başkanı Zekeriya Birkan ise açılıştaki konuşmasında 'Yarım asrı çoktan aşan geçmişiyle Bursa Festivali, kentimizin kültür ve sanat hayatının en köklü değerlerinden biridir. Kuşakları sanatın evrensel diliyle buluşturan bu büyük organizasyon, Bursa'nın kültür ve sanat vizyonunun en güçlü yansımalarından biri olmayı sürdürüyor. Her yıl dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıları ve binlerce sanatseveri aynı heyecan etrafında buluşturan festivalimiz, kentimizin uluslararası kimliğine de önemli katkılar sağlıyor. Her yıl bu festivalin hayata geçirilmesini mümkün kılan en büyük destekçimiz Bursa Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Şahin Biba'ya şükranlarımı sunuyorum.





Ayrıca bu gecenin ve 64. Uluslararası Bursa Festivali'mizin ana sponsoru Uludağ İçecek, başta olmak üzere, tüm sponsorlarımıza, iş birliği yaptığımız kurum ve kuruluşlara, sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı adına gönülden teşekkür ediyorum.' diyerek Bursalıları festival coşkusuna ortak olmaya çağırdı.



BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Birkan, festival ana sponsoru Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl'a günün anısına çiçek takdim etti.





MÜZİKSEVERLER UNUTULMAZ BİR GECE YAŞADI



Konuşmaların ardından Şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki BBDSO sahne aldı. Türkiye'nin uluslararası arenada adından sıkça söz ettiren tenorlarından Murat Karahan'ın ve konuk soprano Teona Dvali'nin de eşlik ettiği konserde, klasik müzik tutkunları büyüleyici bir yolculuğa çıktı. Dünya klasikleri, seçkin aryalar ve romantik eserlerden oluşan özel bir repertuvarın seslendirildiği konserde, Dvali'nin zarafeti ve güçlü vokali ile Karahan'ın etkileyici sesi, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Güçlü sesleri ve senfonik tınılarıyla Bursa'nın kültürel atmosferine değer katan Murat Karahan, Teona Dvali, orkestra şefi İbrahim Yazıcı ve orkestra sanatçıları, konser sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.





FESTİVAL COŞKUSU 10 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK



Uluslararası Bursa Festivali, 10 Ağustos tarihine kadar birbirinden değerli sanatçı ve grupları Bursa'da ağırlayacak. Festival kapsamında 21 gün boyunca toplam 14 etkinlik düzenlenecek. Festival kapsamında Bagjan Oktyabr, Derya Bedavacı, Elif Sanchez ve Dilek Türkan, Poizi, Selçuk Balcı-Koliva, Emre Altuğ, Fatih Erkoç, Senfoni Orkestrası eşliğinde Fettah Can, Aslı Hünel, Mustafa Keser ve Özcan Deniz Bursalı sanatseverlerle buluşacak. Moliere'nin klasik eseri 'Cimri' de tiyatro severlerle buluşurken, çocuklara yönelik hazırlanan 'Efsane Dinozorlar' adlı oyun da festival kapsamında sahnelenecek. Festival, 10 Ağustos'ta Özcan Deniz konseriyle sona erecek.