Başarılı ve örnek kentsel dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Kayseri Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi'nde Hulusi Akar ve Eşref Bitlis Bulvarı'nın kesiştiği alanda yapılacak yeni bloklar için ömrünü tamamlamış eski yapıların yıkım çalışmalarına devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, bölgenin çehresini değiştirecek kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıklarını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak birçok alanda kentsel dönüşüm projesi yapıyor ve yeni alanları da bunlara ekliyoruz.

Bu alan Köşk Mahallesi'nde Hulusi Akar Bulvarı'nın hemen yan tarafından üniversiteye giden Eşref Bitlis Bulvarı ile aradaki bir alan. Buraya yeni bir yol açarak Hulusi Akar'dan Eşref Bitlis Bulvarı'na bağlantı yolu da yapacağız. Burada 2+1 ve 3+1 daireler yapacağız. Vatandaşlarımızı da ya buraya ya da Battalgazi Mahallesi'ne taşıyacağız. 24 bin metrekare alanda 50'ye yakın gecekonduyu kaldırdık' dedi.