Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde aydınlatma sistemlerinin daha güvenli, verimli ve kesintisiz şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla bakım, onarım, yenileme ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ile yaşam alanına kavuşması amacıyla aydınlatma sistemlerine yönelik bakım, onarım ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında mevcut aydınlatma hatları ve direkleri detaylı şekilde incelenirken, tespit edilen arızalar gideriliyor, yıpranan ekipmanlar yenileniyor ve sistemlerin verimli şekilde çalışması için gerekli bakım işlemleri gerçekleştiriliyor.

DERİNCE TÜNELİ'NDE 468 LED ARMATÜR BAKIMDAN GEÇİRİLDİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin üç ayrı noktasındaki aydınlatma sistemlerine yönelik bakım, onarım ve kontrol çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında Derince Tüneli'nde bulunan 468 LED armatürün bakım, temizlik ve aydınlatma kontrolleri gerçekleştirildi. Tünel içerisinde meydana gelen trafik kazaları nedeniyle hasar gören etanj armatürler yerinden sökülerek yeni armatürlerle değiştirildi. Yapılan müdahalenin ardından tünelin aydınlatma sistemi yeniden tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı.

Mimar Sinan Köprüsü üzerinde yer alan görsel LED aydınlatmalarda tespit edilen arızalar giderilirken, ihtiyaç duyulan noktalara yeni LED armatürler eklenerek sistemin kesintisiz çalışması sağlandı. Öte yandan Yahyakaptan Tramvay Yolu güzergâhında yer alan görsel LED aydınlatmalarda da arıza tespit, bakım, onarım ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, belirlenen arızaları gidererek aydınlatma sisteminin güvenli ve verimli şekilde çalışmasını sağladı.