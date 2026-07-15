İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Mahallede Söz Sende' programıyla İzmirlileri kent yönetimine doğrudan katılmaya davet ediyor. Odak İzmir Projesi kapsamında düzenlenecek buluşmanın yeni durağı 17 Temmuz'da Konak'ın Ulubatlı Mahallesi olacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin daha katılımcı, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hayata geçirdiği Odak İzmir Projesi kapsamında önemli bir adım atıldı.

Kentin geleceğinin birlikte şekillendirilmesi amacıyla yurttaşların mahallelerinde söz sahibi olmalarının yolu açıldı. Aktif Yurttaşlık ve Katılımcılık Programı kapsamında planlanan, Karabağlar'ın Refet Bele, Bornova'nın Meriç, Bayraklı'nın Gümüşpala mahalleleriyle başlatılan 'Mahallede Söz Sende' çalışması Konak'ın Ulubatlı Mahallesi ile devam edecek.

Etkinlik 17 Temmuz Cuma saat 14.00'te Konak Belediyesi Toros Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.

Projeyle İzmirliler daha görünür kılınırken adil, eşit ve katılımcı bir kent yaşamının birlikte inşa edilmesi hedefine bir adım daha yaklaşılacak. 'Çünkü Kent Seninse, Söz De Senin', 'Mahallende Söz Sahibi Olmaya Hazır Mısın?' sloganlarıyla İzmirliyi katılımcılığa davet eden uygulamada İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yurttaşların deneyimleri merkeze alınarak diyalog ortamı oluşturuluyor.