KO-MEK’te fotoğrafçılık kursuna katılan down sendromlu çocuklar, Kocaeli’nin doğal güzelliklerini fotoğraflayarak eğlenceli bir gün geçirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), down sendromlu bireylere iki gün boyunca mobil fotoğrafçılık kursu verdi.

Eğitmenlerden fotoğrafçılık tekniklerini öğrenen özel bireyler, Başiskele sahilinde birbirinden güzel fotoğraflar çekerek eğlenceli saatler geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Belediyesi, Başiskele Kent Konseyi ve Gölcük Down Sendromlular Derneği iş birliğiyle down sendromlu bireylere iki gün boyunca unutulmaz anlar yaşattı. “

+1 kromozom hiçbir şeye engel değildir” sloganıyla yola çıkılan eğitimlerde down sendromlu bireyler, KO-MEK fotoğrafçılık eğitmeni Esra Aslan eşliğinde öğrendikleri ile bol bol fotoğraf çekerek anılarını ölümsüzleştirdi. +1 Kadraj etkinliğinde eğitimler ilk gün Karşıyaka KO-MEK Kurs Merkezi’nde gerçekleştirildi. Oldukça eğlenceli bir ortamda gerçekleştirilen eğitimlerde, Down sendromlu bireylerin sanatsal ifadelerini desteklemek, yaratıcılıklarını ve görsel becerilerini geliştirerek sosyal farkındalıklarını artırmak amacıyla birçok görsel bilgi kullanıldı.

İlk gün atölyede gerçekleşen eğitimlerin ardından Fotoğraf Teknolojileri Müzesini ziyaret eden down sendromlu çocuklar geçmişten günümüze gelen fotoğraf makinalarını ve çok sayıda parçalarını inceledi. İlk kez bu kadar eski makinaları yakından inceleme şansı bulan çocuklar hem fotoğraf çekti hem de fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

Bu arada atölye eğitimi sonrasında ikinci gün doğaya çıkan üyeler Döngel Millet Bahçesini ziyaret ederek, Başiskele sahilinde de denizi ve doğayı fotoğraflayarak eğitimlerini tamamladı.