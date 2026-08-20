Kocaeli Büyükşehir'in çalışmalarıyla Darıca'nın yolları ve caddeleri yenilenirken, ulaşım daha güvenli ve konforlu hale geliyor. Bu kapsamda son olarak Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki Karaaslan ve Hamamkuyu Caddeleri, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla baştan sona yenilendi.

KOCAELİ (İGFA) - Artan trafik yükünü planlı çalışmalarıyla azaltan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçenin her metrekaresinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalardan biri de Darıca'nın yoğun kullanılan Karaaslan ve Hamamkuyu Caddelerinde gerçekleştirildi.

Her iki caddede altyapı çalışmalarının ardından üstyapı yenilemesi de tamamlandı. Darıca'nın ulaşımına düzen ve estetik kazandıran çalışma sayesinde sürücüler için daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlandı.

EN YOĞUN İKİ CADDE YENİLENDİ

Darıca'da günlük ulaşımın önemli güzergâhları arasında yer alan Karaaslan ve Hamamkuyu caddelerinde, yağmur suyu hattının yenilenmesinin ardından üstyapı çalışmalarına geçildi. Büyükşehir ekipleri, yolların daha dayanıklı ve güvenli hale gelmesi için kapsamlı bir yenileme gerçekleştirdi.

TRAFİK AKIŞI RAHATLADI

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 12 metre genişliğindeki iki caddenin bozulan asfalt yüzeyi trimer kazı yöntemiyle kaldırıldı.

Yolun dayanıklılığını artırmak amacıyla 139 ton plent miks temel ve 407 ton binder asfalt serildi. Çalışmalar, termoplastik yol çizgilerinin uygulanmasıyla tamamlandı. Yenilenen yol yüzeyleri sayesinde caddelerin kullanım ömrü uzatılırken, sürücüler için daha düzenli ve güvenli bir ulaşım imkânı sağlandı.

İLÇENİN ULAŞIM AĞI GÜÇLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Darıca'da sürdürdüğü altyapı ve üstyapı çalışmaları, ilçenin ulaşım konforunu artırıyor. Yenilenen cadde ve yollarla Darıca'nın daha güvenli, düzenli ve modern bir kent görünümüne kavuşmasına katkı sağlanıyor.