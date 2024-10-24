Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 25 bin Türk Bayrağı dağıtacak olan Büyükşehir, çok sayıda etkinlikle bayram coşkusu yaşatacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin 101. yılını düzenleyeceği çok sayıda etkinlikle kutlayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 25 bin Türk Bayrağı dağıtacak olan Büyükşehir, ilk olarak 27 Ekim Pazar günü SEKA Kâğıt Müzesi’nde 29 Ekim 29 Tuval 29 Eser Workshop etkinliğini gerçekleştirecek. Aynı gün Kartepe’nin zirvesi olan Kuzuyayla’ya bayrak yürüyüşü düzenlenecek.

28 EKİM PAZARTESİ ETKİNKİLERİ

28 Ekim Pazartesi günü de etkinlikler devam edecek. Bu kapsamda Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda “Çocuklarla Bayram Coşkusu” adlı program yapılacak. Cumhuriyet Bulvarı’nda ise Flash Mob Zeybek Gösteri ise Cumhuriyet Bayramı heyecanı yaşanacak.

29 EKİM SALI ETKİNLİKLERİ

Büyükşehir tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde heyecan ise 29 Ekim Salı günü zirveye çıkacak. İlk olarak Sekapark’ta 11. Uluslararası Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirilecek. Ormanya’da KBB Bandosu Cumhuriyet Konseri ve Cumhuriyet Bayramı Özel Fotoğraf Sergisi programları yapılacak. Cumhuriyet Bulvarı’nda ise KBB Bandosu Atatürk’ün en sevdiği şarkıları seslendirecek. Günün son programı ise Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan ARP Anatolia Konseri olacak.