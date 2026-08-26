8 dekarlık araziden elde edilen 2,7 ton arpa, Kayseri Talas'ta Ali Dağı Mini Çiftlik'teki hayvanlar için değerlendirilecek.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi, kendi mülkiyetindeki tarım arazilerini üretime kazandırarak elde edilen ürünleri yine belediyenin hizmetlerinde değerlendiriyor. Bu kapsamda Başakpınar Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait 8 dekarlık arazide ekimi gerçekleştirilen TRM 92 cinsi arpadan yaklaşık 2 bin 700 kilogram mahsul elde edildi.

TARLADAN HAYVANLARIN YEMİNE

Hasadı gerçekleştirilen arpanın, Talas Belediyesi tarafından işletilen Ali Dağı Mini Çiftlik'te bulunan hayvanların yem ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere kırımı yapılacak. Böylece belediyeye ait tarım arazisinden elde edilen ürün, doğrudan belediyenin hizmet alanlarından birinde değerlendirilecek.

Talas Belediyesi, tarımsal üretim imkanlarını değerlendirerek hem yerel üretime katkı sunuyor hem de elde edilen mahsulü ihtiyaç doğrultusunda kullanarak kaynakların verimli şekilde değerlendirilmesini sağlıyor. Başakpınar'daki 8 dekarlık araziden elde edilen 2,7 tonluk arpa da bu anlayışın örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.