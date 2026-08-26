Maltepe Belediyesi, çocukları sporla ve oyunla buluşturmak amacıyla 'Her Mahallede Spor, Her Mahallede Oyun' etkinliklerini hayata geçirdi. Badmintondan okçuluğa, trambolinden masa tenisine kadar birçok oyunun bulunduğu etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla kapsamlı bir sosyal projeye imza attı.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, sporu ve oyunu mahallelerin günlük yaşamının bir parçası haline getirmek için yeni bir hizmeti daha hayata geçirdiği 'Her Mahallede Spor, Her Mahallede Oyun' sloganıyla düzenlenen etkinlikleri başladı. Çocukların mahallelerinden uzaklaşmadan, erişilebilir ve keyifli alanlarda spor yapabilmelerini hedefleyen etkinlik kapsamında badminton, dart, masa tenisi, okçuluk, şişme oyun parkı ve trambolin gibi farklı aktiviteler sunuldu.

Maltepe Belediyesi'nin mahalle odaklı hizmet anlayışının bir parçası olarak hayata geçirilen proje, çocuklara hareketli ve eğlenceli vakit geçirme imkânı sunarken mahallelerde sosyal yaşamı da destekliyor.

MAHALLE SAKİNLERİ VE ÇOCUKLAR ETKİNLİKLERDEN MEMNUN

Etkinlik alanında doyasıya eğlenen ve yeni branşlarla tanışan çocuklar kadar, onları izleyen ailelerin memnuniyeti de dikkat çekti.

Parkta doyasıya zaman geçiren çocuklar, 'Evimizin hemen önündeki alanda böyle dev oyun parkları ve okçuluk alanı görmek harika. Arkadaşlarımızla bütün gün koşturduk, masa tenisi oynadık.' sözleriyle heyecanlarını paylaştı.

Çocuklarını güvenli bir ortamda sosyalleşirken görmekten mutluluk duyan ebeveynler ise 'Çocuklarımızı uzak spor merkezlerine götürmekte zaman zaman zorlanıyorduk. Belediyemizin bu imkânı ayağımıza, mahallemize kadar getirmesi bizler için büyük kolaylık oldu. Hem çocuklarımız enerjilerini sağlıklı bir şekilde atıyor hem de biz komşularımızla açık havada bir araya gelip sohbet etme imkânı buluyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İlçe genelinde büyük bir coşkuyla başlayan 'Her Mahallede Spor, Her Mahallede Oyun' projesi, belirlenen takvim doğrultusunda Maltepe'nin tüm mahallelerini tek tek gezerek çocuklara ve ailelere sporu, eğlenceyi ve sosyal yaşamı taşımaya devam edecek.