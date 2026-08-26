Daha yaşanılabilir bir Melikgazi için, ilçe sakinlerinin sosyal yaşam alanlarını artırmak ve daha modern hale getirmek için çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Gesi Mesire Alanı Revizyon ve Canlandırma Çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Gesi Mesire Alanında yapılan ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Gesi Bağları'nı ve türküsünü herhalde Türkiye'de bilmeyen yoktur. Gesi mesire alanında yaptığımız çalışmaları teknik ekibimle birlikte inceledik. Gesi mesire alanını yeniliyoruz; çalışmalara bu yaz başladık. Çok daha geniş, muazzam bir hale geldi. Buraya güzel bir şelale yaptık. Aynı zamanda zipline'lar, yürüyüş yolları, fotoğraf çekilecek köşeler yapıyoruz.

Oturma alanları ve mangal alanları çok farklı, güzel bir hale geliyor. Dolayısıyla burası özellikle Melikgazi'nin Doğu bölgesine hizmet edecek ve yoğun bir şekilde kullanılacak nitelikli bir alana dönüşüyor. İnşallah en kısa zamanda burayı tamamlayacağız. Yenilenen yüzü ile mesire alanımız 2027 yılının ilkbaharından itibaren yaz sonuna kadar kullanılacak. Çok nitelikli bir alan ortaya çıkıyor. Kafeteryası, mescidi, sosyal alanlarıyla Kayseri'de ses getirecek güzel bir proje oldu. Tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah tamamlandığında hep birlikte açılışını yapacağız. Melikgazi'mize hayırlı ve uğurlu olsun.' dedi.