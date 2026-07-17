Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bakanlık taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 550 Sözleşmeli Diyetisyen, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı Alımı yapılacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 Yılı Sözleşmeli Diyetisyen, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı Alımına ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bakanlık taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 100 Diyetisyen, 150 Psikolog ve 300 Sosyal Çalışmacıalınacağını bildirdi.

BAŞVURULAR 20-24 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sözleşmeli Diyetisyen, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı alımı,2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak boş kontenjan sayısının 3 (üç) katı kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre gerçekleştirilecek. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 20 - 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.