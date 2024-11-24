KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylere yönelik başlattığı ‘‘Sporda Ben De Varım’’ projesiyle dezavantajlı bireylere destek olmaya devam ediyor.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, yürüttüğü proje kapsamında özel bireylerin fiziksel ve nörolojik gelişimine katkı sunuyor. Bu kapsamda iki buçuk yıldır “Sporda Ben De Varım” diyen Kerem, sürdürdüğü okçuluk sporu ile yaşadığı denge ve odaklanma sorununu aştı. Öncesinde kalem tutmakta zorlanan Kerem şimdi hedefi 12’den vuruyor ve “Sporda Ben de Varım” diyor.

“BEN DE VARIM” İLE HAREKET KABİLİYETLERİ GELİŞİYOR

Büyükşehir, “Sporda Ben de Varım” projesi kapsamında 6-40 yaş arasındaki özel bireyleri kendilerine uygun spor branşlarıyla buluşturuyor. Yürütülen çalışmayla dezavantajlı grupların bireysel ve toplumsal ihtiyaçları bağımsız bir şekilde sürdürmeleri sağlanıyor. Sporcular aynı zamanda fiziksel performans gösterme, kendini gerçekleştirme, becerilerini tanıma ve geliştirme fırsatı bulabiliyor. Keşfedilen yeteneklerde ulusal ve uluslararası müsabakalara katılabilme şansı elde ediyor. ‘‘Sporda Ben de Varım’’ da engel farklarına göre katılabilecek branşlar; basketbol, masa tenisi, floor curling, buzda curling, boccia, geleneksel okçuluk, fiziksel aktivite, fitness, jimnastik, buz pateni, para karate ve bilek güreşi olarak belirlendi.

“Sporda Ben de Varım” projesinin antrenörü Yaşar Kimya, “Amacımız çocukları evden çıkartıp biraz daha özgür olabilecekleri, rahat edebilecekleri ve ailelerinde kendine vakit ayırabilecekleri ortam oluşturmak. Okçuluk da bunlardan bir tanesi. İki yıllık sporcumuz olan Kerem bize ilk geldiğinde dengede kalamıyor, komut almakta sıkıntı yaşıyordu. Hedef almaktan da korkuyordu. Şimdi hedefe ne bırakırsak bırakalım tam 12’den vurabiliyor. Kerem’deki olumlu gelişmeler en az ailesi kadar bizleri de mutlu ediyor, gururlandırıyor” dedi.

"SPORDA BEN DE VARIM” PROJESİ

“Sporda Ben De Varım” projesi engelli vatandaşların kendilerine uygun spor branşlarına katılmasını, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmesini ve yaşamlarını bağımsız bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli olan fiziksel, sosyal ve mesleki becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Konuyla ilgili 153 Çağrı Merkezi engelli hizmetlerine bağlanıp detaylı bilgi alınabilir.