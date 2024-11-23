Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, alabora olan tekneleri kıyıya çıkardı, yola devrilen ağaçları kaldırdıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde etkili olan yağış, fırtına ve lodosun daha fazla olumsuzluğa neden olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Fırtınanın etkisiyle Başiskele sahilinde alabora olan tekneler, Büyükşehir ekiplerinin yardımıyla sudan çıkartıldı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, teknelerin kıyıya çıkarılması için yoğun bir mesai harcadı.

İnsan gücü ve iş makinelerinin yardımıyla daha fazla hasar almadan tekneler sudan çıkarıldı. Tekne sahipleri, Büyükşehir ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

YOLA DEVRİLEN AĞAÇLAR KALDIRILDI

Aşırı fırtına nedeniyle kent genelinde bazı ağaçlar kökünden sökülerek yola devrildi.

A Takımı ekipleri, trafikte herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden devrilen ağaçları yoldan kaldırdı. Ekipler, kötü hava şartlarından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için 24 saat görev yapıyor.