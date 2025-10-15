Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kariyer ve Söyleşi Günleri kapsamında, Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Eğitime ve gençlere büyük önem veren bu doğrultuda hemen her fırsatta ilçedeki öğrencilerle bir araya gelmeye özen gösteren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, son olarak Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

'Değerler Eğitimi' başlıklı Kariyer ve Söyleşi Günleri etkinliği kapsamında öğrencilerle sohbet eden Başkan Çiftçi, gençleri çok önemsediklerini dile getirdi. Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisiyle başlayan söyleşi programında konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi;

'Biz okullarımızın her zaman yanındayız ve eğitime de büyük önem veriyoruz. Bugün ''Değerler Eğitimi' konu başlığıyla bir ardayız. Hayatımızın merkezine neler yerleştirdiğiniz çok önemli. Hepimiz farklı beklentilere ve farklı düşüncelere sahip insanlarız. Hayatta, merhametli, adaletli ve dürüst olmaya dikkat eder ve çalışmayı da önemserseniz, hayat yolculuğu daha güzel oluyor.

GELECEĞE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Biz yaratılanı yaratandan ötürü çok seviyoruz. Sizlerin geleceğine yönelik çalışmalar yapmak istedik. Eğitim, spor ve kültür-sanat alanında birçok faaliyet gerçekleştirdik. Şekerpınar Mahallesi'nde çok özel bir spor lisesini inşa ediyoruz. Gençlik merkezlerimizi yaptık, kitap kahveler kazandırdık ilçemize, bilgi evlerimizde okul öncesinden üniversiteye kadar tüm gençlerimize katkı sunuyoruz.

'SPOR ALANINDA 9 BRANŞTA EĞİTİM VERİYORUZ'

Spor alanında 9 branşta eğitim veriyoruz. Basketbol takımımız birinci ligde. Atatürk Mahallesi'nde bölgenin en büyük spor salonlarından birini yapıyoruz. Kültürel alanda da birçok etkinlik düzenliyoruz. Tiyatro ekibi kurduk, birçok enstrüman kursu açtık, koromuzu kurduk ve büyük bir beğeniyle dinleniyorlar. Tüm bu çalışmalarımız gençlerimiz için çünkü, sizler bizim geleceğimizsiniz.'

'BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLERE SARILIN'

Söyleşide gençlerden gelen sorulara da yanıt veren Başkan Çiftçi, son olarak, 'Manevi değerlerimize sahip çıkarak, geleceğe doğru yol yürümemiz gerekiyor. Merkezinize milli ve manevi değerlerimizi alın. Her ne olursa olsun, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkın. Ailenizi ihmal etmeyin. Kitap okuyun, muhakkak bir branşta spor yapın ve bir enstrümana ilgi duyun' dedi. Program, günün anısına okul müdürü Halil İbrahim Çetin'in Başkan Çiftçi'ye plaket takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.