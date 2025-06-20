Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derinceli Gülşah Yağmur Yazıcı’nın babasının cenazesine katılarak aileye başsağlığı diledi. Büyükakın, Gülşah’ın mutlu günlerinde olduğu gibi zor gününde de yanında oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derinceli Gülşah Yağmur Yazıcı’nın babası Şenol Yazıcı’nın vefatı üzerine düzenlenen cenaze törenine katıldı.

61 yaşında organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Şenol Yazıcı’nın cenaze namazı, Derince Çınarlı Merkez Camii’nde öğle namazını takiben kılındı.

Törende Gülşah ve ailesiyle bir araya gelen Başkan Büyükakın, başsağlığı dileklerini ileterek acıyı paylaştı. Aynı camide 75 yaşındaki Derinceli Hamza Kurt’un cenaze namazına da katılan Büyükakın, Kurt ailesine de taziyelerini sundu.

GÜLŞAH’IN HER ZAMAN YANINDA

Gülşah Yağmur Yazıcı, 2019’da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Kocaelispor maçını Başkan Büyükakın ile izlemek istediğini belirtmiş, Büyükakın da bu isteği geri çevirmeyerek Gülşah’a 41 numaralı Kocaelispor forması hediye etmişti. Daha sonra Gülşah ile çay içip doğum gününü kutlayan Büyükakın, onun mutlu anlarında olduğu gibi bu zor gününde de yalnız bırakmadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A KARAKALEM PORTRE HEDİYE ETMİŞTİ

Karakalem resimleriyle tanınan Gülşah, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresini çizerek sosyal medya üzerinden paylaşmış ve Erdoğan’ın dikkatini çekmişti. Cumhurbaşkanı’nın davetiyle ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giden Gülşah, çizdiği portreyi bizzat hediye etme fırsatı bulmuştu.