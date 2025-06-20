Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademilerinde eğitim alan drama atölyesi öğrencileri, güz döneminin sonunda hazırladıkları “Perspektif: Bakış Açısı” adlı tiyatro oyunu izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri (LİMA) öğrencilere yönelik farklı etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor.

2024-2025 Güz Dönemini başarıyla tamamlayan LİMA drama atölyesi öğrencileri, hazırladıkları tiyatro gösterisiyle izleyicilere unutulmaz bir sanat akşamı yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Perspektif: Bakış Açısı” adlı tiyatro oyununda öğrenciler; sınav kaygılarını, gündelik yaşamdan kesitleri ve içsel duygularını sahneye taşıdı.

Drama atölyesi sürecinde edindikleri sosyal ve iletişim becerilerini sahneye yansıtan öğrenciler hem ekip ruhunu pekiştirdi hem de duygularını sanatsal yollarla ifade etmenin mutluluğunu yaşadı.

Gösteriyi izleyen veliler de, çocuklarının iç dünyasına sanatsal bir pencereden tanıklık etme imkânı bularak daha derin bir empati geliştirdiklerini ifade etti.

Büyük beğeni toplayan tiyatro gösterisiyle LİMA, gençlerin sanatsal yönlerini geliştirmelerine imkân tanıyan bir platform olma misyonunu pekiştirirken, Konya’nın kültürel ve sanatsal yaşamına da değer katmaya devam ediyor.