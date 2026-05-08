Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite kampüsünde hizmete aldığı Öğrenci Çamaşırhanesi, kısa sürede çok sayıda öğrenciye hizmet verdi. Uygulamadan bugüne kadar 500'ü aşkın öğrenci faydalandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kampüs Mutfak ve indirimli ulaşım tarifesi gibi öğrenci dostu uygulamalarla üniversite öğrencilerinin eğitim hayatını kolaylaştırmaya devam ederken, Üniversiteler Kampüsü'nde hizmete açtığı ücretsiz Öğrenci Çamaşırhanesi ile öğrencilere yeni bir konfor alanı sundu.

Kampüs Mutfak'ın hemen yanında hizmet veren Öğrenci Çamaşırhanesi, açıldığı günden bu yana 500'ü aşkın öğrenciye hizmet sundu. Özellikle şehir dışında eğitim gören gençler için önemli kolaylık sağlayan uygulama, öğrencilerin hem zaman hem de bütçe açısından yükünü hafifletti.

BEKLEME SÜRESİ VERİMLİ HALE GELİYOR

Ayrıca çamaşırhanenin hemen yan tarafında öğrencilerin çamaşırlarının yıkanmasını ve kurutulmasını beklerken zamanlarını değerlendirebilecekleri mini bir alan oluşturuldu. Gençler burada çayını içip kitap okuyabiliyor, ders çalışabiliyor ve sakin bir ortamda vakit geçirebiliyor.

Hafta içi her gün 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet veren Öğrenci Çamaşırhanesi'nden faydalanmak isteyen öğrenciler, www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden günün her saati randevu oluşturabiliyor. Öğrenciler belirlenen saat aralığında çamaşırlarını teslim ederek yıkama ve kurutma işlemlerinin ardından temiz şekilde teslim alabiliyor.