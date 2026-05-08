Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Akyazı sahilinde yürüttüğü düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Sahili modern ve estetik bir görünüme kavuşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda hizmete sunduğu Mavna Kafe ile vatandaşlara nezih bir sosyal yaşam alanı kazandırmıştı.

Şimdi ise sahilde kullanım ömrünü tamamlayan ve yıkımı gerçekleştirilen 3 adet büfenin yerine modern mimariye sahip kafe tarzı yeni mekanlar inşa edilecek. Proje görselleriyle vatandaşların beğenisini toplayan yeni büfeler estetik yapısıyla sahile değer katacak.

Projede her biri 24 metrekare kapalı satış alanına sahip olacak büfelerde yarı açık oturma alanları da yer alacak. Dört mevsim kullanılabilecek şekilde tasarlanan yapılar, çelik taşıyıcı sistemlerle güçlendirilirken açılır cam sistemi sayesinde vatandaşlara konforlu kullanım imkanı sunacak.

Modern görünümüyle Akyazı sahiline yeni bir kimlik kazandıracak proje, bölgeyi hem sosyal hem de turistik açıdan daha cazip hale getirecek.