Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), sadece yetişkinlere değil çocukların geleceğine de katkı sunan eğitimler veriyor.

KOCAELİ (İGFA) - KO-MEK'in çocuk gelişimi kurslarını tamamlayan kursiyerler; anaokulu, kreş, özel eğitim kurumu ve gündüz bakım evlerinde görev alabiliyor.

Ayrıca kendi çocuk oyun atölyesini, etüt merkezini ya da kreşini açmak isteyenler için girişimcilik destekleri de önemli bir fırsat oluşturuyor. KO-MEK'in sunduğu en dikkat çekici imkânlardan biri de, anne ve çocukların aynı çatı altında eğitim alabilmesi. Anne kursiyerler, istedikleri branşta eğitim görürken, çocukları da aynı merkezde açılan oyun ve etkinlik atölyelerine katılıyor. Böylece hem anneler kendini geliştiriyor hem de çocuklar sosyal ve eğitsel beceriler kazanıyor.

TEORİ VE PRATİĞİN BİRLİKTELİĞİ

Kurslarda çocuk gelişiminin temel prensipleri teorik olarak aktarılırken; drama, oyun, sanat ve etkinlik uygulamalarıyla kursiyerler pratiğe hazırlanıyor. Çocukların duygusal, bilişsel ve motor gelişimlerine katkı sunacak yöntemler detaylı şekilde işleniyor.

Bu kurslar özellikle kadınların iş hayatına katılımı açısından önemli bir fırsat. Kursiyerler, çocuk gelişimi alanında edindikleri bilgi ve deneyimle hem kamu hem de özel sektörde iş bulabiliyor, aynı zamanda evlerinden küçük ölçekli atölyeler yürüterek gelir elde edebiliyor.

KO-MEK Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kursları, sadece bireylerin meslek edinmesini sağlamıyor, aynı zamanda geleceğin sağlıklı, mutlu ve donanımlı nesillerinin yetişmesine de katkı sağlıyor. Eğitimli kursiyerler, çocuklarla daha bilinçli çalışmalar yaparak toplumsal gelişime destek oluyor.