Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Afete Hazır Kadınlar Projesi' kapsamında KO-MEK kursiyerlerine yönelik afet farkındalık eğitimleri düzenledi. 1.343 kursiyere afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış biçimleri hakkında önemli bilgiler sunularak, bilinçli ve hazırlıklı bir toplum amaçlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afete dirençli bir şehir vizyonu doğrultusunda bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) bünyesindeki kursiyerlere yönelik 'Afete Hazır Kadınlar Projesi' kapsamında Afet Farkındalık Eğitimi düzenledi. Eğitimlerde; afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış biçimleri ele alınarak, katılımcıların bilgi ve farkındalık düzeyleri arttırıldı.

1.343 KURSİYERE AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ

Kocaeli'nin tüm ilçelerinde faaliyet gösteren ve 44 kurs merkezi bulunan KO-MEK'te afet farkındalık eğitimleri sürdürülüyor. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen eğitimlerde, 40 farklı noktada 1.343 kursiyere afet farkındalık eğitimi verildi. Eğitimlerde; afet sırasında ve afet sonrasında alınması gereken önlemler, bireylerin ve ailelerin güvenliğini sağlamaya yönelik uygulamalar detaylı şekilde ele alındı.

BİLİNÇLİ VE HAZIRLIKLI BİR TOPLUM

Afet öncesi ve sonrası hayati bilgilerin paylaşıldığı eğitimlerde, afetlere hazırlık süreci ile afet sonrası psikolojik destek konuları ele alındı. Katılımcılara; kriz anlarında çocukların, yaşlıların ve evcil hayvanların ihtiyaçları, güvenli toplanma alanlarının önemi ve temel güvenlik uygulamaları hakkında bilgi verildi. Eğitimlere katılan kursiyerler, afet ve acil durumlara karşı daha bilinçli ve güvende hissettiklerini belirtirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalarla özellikle kadınların afet anında doğru ve etkili hareket edebilmesini hedefleyerek, bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmayı amaçladı.