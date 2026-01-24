Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından kadın emeğini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, 2025 yılının Aralık ayında bin 972 ürün satışıyla kadın kooperatiflerine toplam 372 bin 503 lira gelir kazandırdı.

ANTALYA (İGFA) - Kadınların üretime katılımını artırmak ve el emeği ürünlerini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla kurulan mağaza, Eylül 2022'de Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda hizmete açıldı. İlk etapta 20 kadın kooperatifiyle yola çıkan proje, bugün 41 kooperatifin ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor.

Mağazada konsinye satış modeli uygulanıyor. Her kooperatife ayrı bir raf tahsis ediliyor ve ürünler doğrudan üretici kooperatifin belirlediği fiyatlarla satışa sunuluyor. Böylece kadın üreticiler, aracı olmadan doğrudan kazanç elde ediyor. Erişteden reçele, pekmezden sirkeye, tarhanadan coğrafi işaretli Tavşan Yüreği zeytine kadar birçok doğal ürünün yanı sıra, el emeği hediyelik eşyalar da raflarda yerini alıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin projesiyle, kadın kooperatiflerinin üretim gücünü destekleyerek yerel ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor.