Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Milli İrade Meydanı’nda en sevilen filmlerin ücretsiz gösterimini gerçekleştirecek.KOCAELİ (İGFA) - Koceli Büyükşehir Belediyesi, “Açık Havada Sinema Keyfi” ile yaz akşamlarına renk katacak. İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek yerli sinema gösterimleri Cumartesi günü saat 21.00’de “Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu” ile başlayacak.

İLK FİLM CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıcak günlerin yaşandığı yaz aylarında vatandaşlara açık havada sinema keyfi yaşatıyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Açık Havada Sinema Keyfi” 26 Temmuz Cumartesi akşamı başlayacak. İlk film ise vizyona girdiğinde büyük ilgi gören “Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu” olacak. Temmuz ayındaki filmler ise kocaelikultursanat instagram sayfasından duyurulacak. Ücretsiz gösterimler; 26 Temmuz ile 2, 9, 16 ve 23 Ağustos Cumartesi akşamları devam edecek.