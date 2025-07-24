Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin vatandaşların keyifli yaz akşamları geçirebilmesi için açık havada düzenlediği sinema gösterimlerine çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösteriyor.BURSA (İGFA) - Vatandaşların keyifli bir yaz geçirebilmesi ilçenin farklı mahallelerinde açık havada sinema geceleri düzenleyen Osmangazi Belediyesi, ailelere ve çocuklara eğlenceli anlar sunuyor.

“Osmangazi’de Yaz Etkinliği” programı kapsamında “Haydi Çocuklar Eğlenceye” temasıyla gerçekleştirilen açık hava sinemasının bu haftaki durağı Bağlarbaşı ve Adalet mahalleleri oldu.

Her iki mahallede de kurulan dev perdeye animasyon filmi olan “Ters Yüz 2” yansıtıldı.

Ailelerin çocuklarıyla birlikte yoğun ilgi gösterdiği açık havada sinema gösteriminde çocuklar patlamış mısır eşliğinde keyifli bir akşam geçirdi.

Böyle etkinliklerin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Osmangazili yurttaşlar, “Açık havada çocuklarımızla birlikte sinema keyfi yapıyoruz. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Bu etkinliği düzenleyerek keyifli bir akşam geçirmemizi sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ederiz.” dedi.

Patlamış mısır eşliğinde sinema keyfi yapan çocuklar ise “Mahallemize kurulan açık hava sinemasında “Ters Yüz 2” filmini izledik. Filmi çok beğendik ve eğlenceli bir akşam geçirdik” şeklinde konuştu.